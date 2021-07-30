31 липня 2021

31 липня 2015 року відома в Сполучених Штатах Америки сім'я шукачів скарбів Шмітт на прес-конференції, повідомила про сенсаційну знахідку. На узбережжі Флориди, в 305 метрах від Форт-Пірса на глибині 3,7 метра Ерік Шмітт виявив унікальну золоту монету. Зробивши за пропозицією своєї сестри Хіларі кілька занурень, Ерік підняв на поверхню ще 50 золотих монет і золотий ланцюг довжиною 12 метрів. Загальна вартість знахідки оцінювалася приблизно в мільйон доларів. Одна тільки монета, викарбувана особисто для короля Іспанії Філіпа V, коштувала не менше 500 тисяч доларів. Слід зауважити, що цей скарб був не першим скарбом, знайденим Шміттами. Двома роками раніше вони вже знаходили золоті монети та інші дорогоцінні речі в різних місцях того ж узбережжя. Але в цей раз очікування шукачів скарбів були перевершені багаторазово.

Річ у тім, що саме знайдені в 2015 році скарби, пошуками яких протягом довгого часу займалися тисячі любителів пригод з усього світу, належали знаменитій іспанській експедиції, що затонула біля берегів Флориди рівно 300 років тому — 31 липня 1715 року! Такий збіг здавався просто неймовірним. Втім, неймовірним в цій історії було практично все.

На початку XVIII століття Іспанія була знесилена тривалими війнами. А тут ще й поразки на морі від англійців і голландців привели до загибелі найбільших кораблів іспанського торгового флоту. У 1702 році весь флот, який прибув з Америки, був знищений у бухті Віто. У 1708 році всі іспанські кораблі, на борту яких були мільйони золотих песо, були знищені англійцями біля Картахени. У 1711 році біля берегів Куби затонула велика іспанська флотилія, що прямувала до Європи зі скринями, доверху заповненими золотом. Утрехський мир, який ознаменував закінчення війни, дозволив, нарешті, іспанцям спорядити флотилію з 11 торгових суден для переправлення з Америки зібраних там цінностей.

Об'єднана армада Нової Іспанії під командуванням генералів Хуана Естебана де Убіли і Антоніо де Ечеверзе-і-Убілли прибула в Гавану, де їх вже чекали близько трьох тисяч (!) скринь із золотими і срібними монетами, а також золоті злитки, перли, дорогоцінні камені і вироби з дорогого китайського фарфору, доставлені з Маніли. Загальна вартість товару, завантаженого на кораблі, становила, за оцінками істориків, не менше 14 мільйонів песо.

Порт Гавани об'єднана армада залишила 24 липня 1715, попрямувавши на північ, щоб, обійшовши підступні мілини й рифи узбережжя Флориди, вийти в Атлантику. А вже там, використовуючи Гольфстрім, попрямувати до берегів Іспанії. Спочатку все складалося добре. Але вранці 30 липня на узбережжі Флориди на південь від мису Канаверал обрушився найсильніший ураган. Сила вітру становила майже 30 вузлів, висота хвиль досягала 20 футів. Надії на порятунок не було практично ніякої. Вранці 31 липня невеликій кількості учасників експедиції, які дивом вціліли в тій трагедії, відкрилася сумна картина — уламки кораблів засипали узбережжя до самого горизонту, тисячі моряків загинули, сотні пропали без вісті. Весь цінний вантаж пішов на дно. Єдиним судном, яке пережило ураган, виявився невеликий фрегат «Грифон», капітану якого вдалося дістатися до Гавани і повідомити про сумну долю флоту.

Більше 250 років про цю катастрофу майже не згадували. Поки з легкої руки будівельного підрядника на ім'я Кіп Вагнер в Америці не почалася справжня «золота лихоманка», пов'язана з пошуками незліченних скарбів іспанського флоту, який затонув біля берегів Флориди. А потім вже до цих пошуків підключилася компанія Брента Брісбена і сім'я Шмітт. Чим це закінчилося, ви вже знаєте. Втім, чи закінчилося? Адже на дні морському, як і раніше, за приблизними оцінками, залишається скарбів на суму не менше 440 мільйонів доларів…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.