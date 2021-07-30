4 серпня 2021

А знаєте, друзі мої, чому саме 4 серпня відзначається День народження шампанського? Ні? Ну, тоді послухайте. Може бути, моя розповідь здасться вам цікавою. У XVII столітті в абатстві Овілле, розташованому в самому центрі французької провінції Шампань, економом був монах-бенедиктинець П'єр Періньон. Взагалі-то в його «службові» обов'язки входило забезпечення чесної братії продуктами та вином. Але природна допитливість і тяга до експериментів постійно підштовхували П'єра до пошуку чогось нового та невідомого раніше.

Майже 50 років Періньон експериментував з різними купажами, бочками та пляшками, змішуючи різні сорти винограду, розливаючи в різні посудини та закупорюючи пробками з різних матеріалів. До речі, саме йому належить ідея замість промасленої дерев'яної палиці затикати пляшки фрагментами коркового дерева. Так ось саме 4 серпня 1668 року Періньон запропонував братам спробувати напій, піна якого іскрилася, а з дна келихів з легким шипінням виривалися сріблясті бульбашки. Всі були просто в захваті від напою, тут же названого шампанським.

Довгий час про цей дивовижний напій було невідомо практично нікому. Але після докладного опису технології його виготовлення абатом Федино, каноніком Реймського собору, опублікованого в 1718 році, шампанське почали виробляти у великих обсягах. І до кінця XIX століття воно стало популярним вже в усьому світі. Масове виробництво напою, що розгорнулося в багатьох країнах, не влаштовувало тільки виноробів з Шампані. І відразу після Першої Світової війни французький уряд прийняв закон, який встановив, що шампанським можуть називатися тільки ті ігристі вина, які були зроблені в провінції Шампань з дотриманням певних вельми строгих правил. Але процес тріумфального простування шампанського по планеті вже було не зупинити.

Незабаром на пляшках з'явилася знайома всім зараз фольга. Спочатку вона захищала пробку від мишей і щурів, які жили у винних погребах. Потім з'явилася дротова вуздечка (мюзле), що утримує пробку. Кажуть, саме такої довжини — 52 сантиметри — був дріт, який мадам Кліко витягла зі свого старого корсета для того, щоб закупорити пляшку шампанського нового сорту, який отримав назву «Вдова Кліко». Потім, набагато пізніше, всі почали цитувати слова Коко Шанель, котрі, як не можна краще, характеризували любов жінок до популярного напою: «Я п'ю шампанське тільки по двох приводів — коли закохана та коли не закохана…» Але все це було вже набагато пізніше.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.