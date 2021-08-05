11 серпня 2021

Це сталося рівно 100 років тому. Маленька мешканка болгарського села Струміце (тоді ще знаходився на території нинішньої Македонії) йшла полем, навіть не здогадуючись про подію, яка за кілька хвилин змінила все її життя. Раз і назавжди.

Ураганний вітер, який раптово піднявся, підхопив дівчинку, закружляв у сильних повітряних потоках та, пронісши кілька десятків метрів, кинув на землю. Одну, перелякану, з очима, забитими піском…

З того часу зір маленької Вангелії почав різко погіршуватися. У її батьків — рано овдовілого батька та мачухи, які добре ставилася до дитини, — грошей на лікування дівчинки не було. Ось чому було прийнято рішення віддати осліплу Вангу у притулок, де сліпих навчали пристосовуватися до життя і де у неї вперше проявилися здібності, про які невдовзі заговорили всі.

Почалося з того, що одного разу Ванга підказала місцевим селянам, де знайти худобу, яка загубилася кілька днів тому. Потім порадила комусь вилікувати родича цілющими травами, які виявилися на подив у тому випадку рятівними. Потім… Потім до неї потягнулися люди не тільки з навколишніх сіл, а й приїжджі з далеких міст, які почули про чудодійну силу пророкувань і рад незвичайної сліпої на ім'я Ванга.

Кажуть, що за десятки років прийому відвідувачів у маленькому будиночку в місті Петрич Вангу відвідало більше мільйона людей. Болгарський вчений Георгій Лозанов, який спостерігав за Вангою понад чверть століття, у своїх записах відзначив близько 7 тисяч пророцтв, що здійснилися, і дійшов до висновку, що 80 відсотків пророцтв Ванги виявилися вірними. Серед найбільш відомих пророцтв часто називають замах на Джона Кеннеді у 1963 році, події 1968 року у Чехословаччині, перемогу Ніксона на президентських виборах у США. За однією з легенд, що передавалася з вуст в вуста, у 1943 році Вангу відвідав Адольф Гітлер, якому вона передбачила поразку у війні. А свиті фюрера, яка не повірила жодному слову, Ванга запропонувала сходити на сусідню вулицю і подивитися, якого кольору і статі буде лоша у кобили, яка готувалася народжувати… Свита була в шоці.

У 1980 році Ванга в документальному фільмі, присвяченому їй, заявила про те, що у серпні 2000 року російський Курськ загине під водою і весь світ заговорить про це. У пророкування ніхто не вірив, адже Курськ знаходиться на височині. Але 12 серпня 2000 року стало відомо про загибель атомного підводного човна «Курськ». А через 12 років після виголошених Вангой у 1989 році слів «Брати американські впадуть, заклювані птахами залізними» у «вежі-близнюки» Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку врізалися керовані терористами-смертниками літаки.

Племінниця Ванги Красимира Стоянова, яка написала книгу «Правда про Вангу», наводить кілька висловлювань віщунки про вплив на долю. «Навіть побачивши внутрішнім зором близьке нещастя чоловіка, який прийшов до мене, я не зможу щось зробити, аби запобігти цьому. І ніхто інший не зможе». «А чи можна взагалі вплинути на долю людини?» — запитали Вангу. «Не можна. Кожен пройде свій — і тільки свій — шлях … «Свій земний шлях Ванга завершила 11 серпня 1996 року. Її передбачення продовжують збуватися.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.