12 серпня 2021

Цілком підозрюю, що сьогоднішньою своєю розповіддю можу внести сум'яття в душі представників сильної статі, які вважають себе апріорі більш розумними, ніж жінки. Але нічого вдіяти з собою не можу — істина понад усе. Тим більше, що саме сьогодні виповнюється 75 років американській письменниці і журналістці Мерилін вос Савант, занесеної до Книги рекордів Гіннесса як володарку найвищого в світі IQ.

Тільки не намагайтеся цей факт заперечувати. Бо він беззаперечний. Розбіжності можуть виникати хіба що з приводу коефіцієнта інтелекту цієї дивовижної жінки. Але і тут слід враховувати специфіку різних тестів, за якими рівень людського інтелекту визначається. Наприклад, за тестом Стенфорда-Біне результат Мерилін дорівнює 228 одиницям, а за Мега-тестом (враховує відхилення IQ від середнього рівня) — «всього» 186. Але це ні про що не говорить, крім одного і безперечного — саме ця жінка є найрозумнішою людиною на Землі. Крапка.

До речі, вперше рівень інтелекту Мерилін вос Савант був досліджений ще в 1956 році, коли дівчинці виповнилося рівно 10 років. Саме тоді і був зафіксований найвищий IQ в світі — 228 одиниць. Минали роки, але кожне наступне дослідження показувало один і той же результат — вос Самант як і раніше залишається найрозумнішою людиною на планеті. За цей час Мерилін (яка по батьківській лінії є, між іншим, прямим нащадком відомого австрійського філософа і фізика Ернста Маха) встигла вступити до Університету Вашингтона в Сент-Луїсі, штат Міссурі, потім залишити навчання заради надання родині допомоги в інвестиційному бізнесі. За цей час вона встигла двічі вийти заміж і розлучитися, а потім зустріти кохання всього свого життя — Роберта Джарвіка, знаменитого вченого, творця штучного серця. І з тих пір Мерилін займає посаду фінансового директора в компанії Jarvik Heart, що спеціалізується на дослідженнях в області серцево-судинних захворювань. З 1986 року вос Самант веде рубрику «Запитайте у Мерилін» в популярному американському журналі Parade, викликаючи часом суперечки, в яких беруть участь тисячі вчених, експертів і простих читачів.

Її, як і раніше називають найрозумнішою людиною в світі і навіть генієм. Але вона сама себе такою не вважає, стверджуючи, що немає загальновизнаного способу, що дозволяє визначити, наскільки розумна та чи інша людина. Мерилін стверджує, що інтелект включає в себе так багато компонентів, що спроби точно його виміряти просто не приносять користі. А ще вона вважає, що в 40−60 випадках зі 100 інтелект передається у спадок, що завдяки правильному харчуванню (!?) інтелект можна збільшити в середньому на 20 відсотків, що живопис, скульптура та інші візуальні мистецтва не є творчістю, а всього лише виразом емоцій, які, на її думку, нічого спільного з інтелектом не мають… І спробуйте з нею не погодитися. Адже вона будь-якого опонента в інтелектуальному суперечці може запросто заткнути за пояс.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.