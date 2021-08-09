14 серпня 2021

Людина, про яку сьогодні піде мова, з'явилася на світ рівно 170 років тому 14 серпня 1851 року в містечку Гріффін, штат Джорджія. Хлопчик, котрий народився з «заячою губою», рано залишився без матері та разом з батьком і мачухою в юному віці переїхав у Пенсільванію, навіть уявити собі не міг, що його коротке життя оспівають в десятках детективних романів і в безлічі художніх фільмів, головну роль в яких (роль його самого, Джона Генрі Холлідея!) зіграють зірки Голлівуду рівня Тіма Розона та Кірка Дугласа.

У 1872 році 21-річний Джон Холідей закінчив Пенсільванський коледж зубної хірургії, отримавши докторський ступінь. В Атланті він почав зуболікарську практику, що швидко завоювала не тільки довіру вдячних пацієнтів, але і високу оцінку досвідчених колег. За кілька років Холідей прославився в тих краях як один з кращих лікарів. До того ж, він був дуже освічений, знав математику та історію, побіжно говорив на декількох мовах. Попереду у нього була прекрасна та успішна кар'єра. Якби не несподіваний діагноз — туберкульоз на невиліковній стадії. На думку лікарів, йому залишалося жити всього лише кілька місяців. Щоб хоч якось уповільнити перебіг хвороби, Холідей відправляється в край з більш сухим і теплим кліматом. У штаті Техас він відкриває стоматологічний кабінет, в який, почувши про хворобу Джона, не ходить жоден пацієнт. І тоді він пускається «у всі тяжкі» — азартні ігри, випивка, бійки та перестрілки.

До Джона «Дока» Холлідея (кличка «Док» приклеїлася до нього тепер назавжди) таких хлопців, як він, прийнято було називати ковбоями. З появою на Дикому Заході «Дока» Холлідея їх почали називати не інакше, як «віджіланте» або «ганфайтер». Інтелігентний, філософського складу розуму, доктор медицини втручався в гучні перестрілки, не роздумуючи ні секунди, і завжди (зауважте, завжди!) виходив з них переможцем. У 1877 році в одній з таких «заварушек» в Форте Гріффін «Док» заступився за незнайомого йому тоді ще Уайетта Ерпа, на якого напала банда озброєних бандитів. Перестрілявши половину з них, «Док» врятував Ерпу життя. Вони подружилися. Разом їздили по невеликих містах, виловлюючи (під замовлення!) особливо небезпечних злочинців і встановлюючи порядок на вулицях. Під час легендарної перестрілки у кораля О. К. (найзнаменитішої у всій довгої американської історії!) «Док» Холідей і Уайетт Ерп за 32 секунди сдійснили 30 пострілів і зрешетили братів Маклоурі і Біллі Клентона разом з усіма їх головорізами, котрі багато років наводили жах на мирних жителів.

Пізніше шляхи «Дока» Холлідея та Ерпа розійшлися. Але Ерп продовжував захоплюватися своїм колишнім напарником завжди: «Я знайшов у ньому вірного друга. Він був дантистом, якого необхідність зробила гравцем; джентльменом, якого хвороба зробила волоцюгою; філософом, якого життя зробило цинічним гострословом. Довготелесий, худорлявий блондин, туберкульозник при смерті, він був самим вмілим гравцем і найшвидшою, найнебезпечнішою людиною з шестизарядником, якою я коли-небудь знав». Помер «Док» Холлідей в 1887 році у віці 36 років. На прощання він, сміючись, сказав своїй дружині Мері: «Це ж просто смішно. Я уявляв смерть інакше — лежачи в калюжі крові, в чоботях і від чийогось пострілу. А ось так витріщатися на власні голі ноги, вирушаючи на той світ?! Жахливо безглуздо…«

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.