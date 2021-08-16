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Клуб споживачів

Як правильно вибрати кукурудзу: поради переможниці «МайстерШефу»

10:43 16 серпня 2021
Ліза Глинська

Переможниця і суддя кулінарного проекту «МайстерШеф» Ліза Глинська, яка раніше поділилася улюбленим рецептом маринованих помідорів, розповіла, як правильно вибрати кукурудзу і скільки її можна зберігати у холодильнику.

У Instagram вона виклала невелике відео з ринку, показавши, як вибирала качани, пояснивши, на що потрібно звертати увагу, щоб купити молоду і солодку кукурудзу.

Перше, що згадала кулінарка, — це колір листя, які повинні бути зеленими і свіжими. А зерна — жовтими або білими, без рубчиків і вм'ятин. «Це теж говорить про те, що кукурудза молоденька. Зерна повинні також бути трохи рідким і солодкуватим на смак», — говорить Ліза Глинська. За її словами, качани слід купувати в «одягу» — так їх можна зо два дні два зберігати у холодильнику без втрати якості.

Раніше кулінарка розповіла про правила приготування українського холодного супу — свекольника, який добре охолоджує спекотним літом. Ліза Глинська готує його на айрані або кефірі з додаванням овочевого бульйону та хрону.

А учасник кулінарного шоу «МайстерШеф. Професіонали» Дмитро Касап поділився простим і дуже смачним рецептом приготування качанів кукурудзи … в духовці.

Фото — скріншот.

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