Як правильно вибрати кукурудзу: поради переможниці «МайстерШефу»
Переможниця і суддя кулінарного проекту «МайстерШеф» Ліза Глинська, яка раніше поділилася улюбленим рецептом маринованих помідорів, розповіла, як правильно вибрати кукурудзу і скільки її можна зберігати у холодильнику.
У Instagram вона виклала невелике відео з ринку, показавши, як вибирала качани, пояснивши, на що потрібно звертати увагу, щоб купити молоду і солодку кукурудзу.
Перше, що згадала кулінарка, — це колір листя, які повинні бути зеленими і свіжими. А зерна — жовтими або білими, без рубчиків і вм'ятин. «Це теж говорить про те, що кукурудза молоденька. Зерна повинні також бути трохи рідким і солодкуватим на смак», — говорить Ліза Глинська. За її словами, качани слід купувати в «одягу» — так їх можна зо два дні два зберігати у холодильнику без втрати якості.
Раніше кулінарка розповіла про правила приготування українського холодного супу — свекольника, який добре охолоджує спекотним літом. Ліза Глинська готує його на айрані або кефірі з додаванням овочевого бульйону та хрону.
А учасник кулінарного шоу «МайстерШеф. Професіонали» Дмитро Касап поділився простим і дуже смачним рецептом приготування качанів кукурудзи … в духовці.
Фото — скріншот.51
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