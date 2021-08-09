- 09:00 Коронавірус в Україні: статистика захворюваності та смертності по областях (оновлюється)
- 08:44 Нові тарифи на електроенергію: хто зможе платити менше
- 08:13 На Донбасі загинув український військовий: окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню
- 08:03 Де дивитися онлайн «Монако» — «Шахтар»: розклад трансляцій матчу Ліги чемпіонів
- 07:43 Перший «сольник» за сім років: Ані Лорак виступила в Одесі
- 07:25 На картку або через листоношу: в ПФУ зробили важливе уточнення щодо отримання пенсій з 1 вересня
- 16.08 23:02 Відпочивав у Лазурному, але раптово повернувся додому: стали відомі нові деталі загибелі Костянтина Павлова
- 16.08 22:38 Тариф приведуть до «собівартості»: стало відомо, хто найбільше постраждає від підвищення цін на тепло та гарячу воду
- 16.08 22:15 «Нехай мрії збухаються»: Аліна Гросу кумедно обмовилася й показала «еротичний масаж» від коханого
- 16.08 21:41 Завагітніла у 12 років: у курортному Бердянську суд виніс вирок батьку дитини неповнолітньої дівчинки
- 16.08 21:32 Моторошна «поліцейська» ДТП: стан правоохоронця, який вижив, залишається дуже важким
- 16.08 21:18 Спалах коронавірусу у дитячому таборі в Одесі: захворіло понад 40 людей
Мануфактура: Lladro
Час: 1987 Скульптор: Salvador Debón Розмір: 39×45 cm Лімітована серія 1000 виробів
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
125 років тому, 17 серпня 1896, в Лондоні відбулася подія, що мала історичний характер. Автомобіль, керований службовцем «Англо-французької автомобільної компанії» Артуром Едселлом, збив на перехресті у центрі міста 44-річну матір двох дітей місис Бріджит Дрісколл. Це був перший в світі зареєстрований випадок наїзду автотранспортного засобу на пішохода, що закінчився летальним результатом.
Взагалі-то відповідно до вимог «Локомотивного акту» від 1865 року обмеження швидкості їзди у місті становило 2 милі на годину, за містом — 4 милі, а при їзді з причепом попереду взагалі повинна була йти (!) людина з червоним прапором у руці.
Містер Едселл їхав без причепа, але зате, за свідченнями численних очевидців, поряд з ним знаходилася чарівна пані, на яку він, судячи з усього, хотів справити враження, і з цієї причини вів автомобіль з «величезною швидкістю».
Місис Дрісколл, як було встановлено слідством, вийшла на дорогу, не звернувши уваги на огорожі та вивіски, які попереджали про рух транспортних засобів з мотором. Побачивши як на неї їхав «віз без коня», жінка спробувала захиститися парасолькою … Після шестигодинного розгляду першої в історії ДТП з трагічним результатом суд присяжних ухвалив, що ця біда була «випадковою», і проти Едселла і компанії кримінальну справу порушувати не стали.
Офіцер поліції, що давав свідчення у суді, заявив: «Таке більше не повинно трапитися ніколи!»
А голова оголосив вердикт: «Місис Дрісколл стала жертвою власної необережності».
Звично бажаючи сьогоднішнім іменинникам добра і щастя, прошу всіх бути вкрай уважними на дорогах. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Коронавірус в Україні
(524-й день карантину)
0 800 60 20 19 (цілодобово)
Як каже тітка Циля, не потрібно жити комусь на заздрість. Потрібно жити собі в задоволення!
Вітер: 1 м/с Пн
Тиск: 743 мм