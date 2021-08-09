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«Порцелянові» історії
17 серпня 2021
СТАРОВИННИЙ АВТОМОБІЛЬ
СТАРОВИННИЙ АВТОМОБІЛЬ Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час: 1987 Скульптор: Salvador Debón Розмір: 39×45 cm Лімітована серія 1000 виробів

Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»

125 років тому, 17 серпня 1896, в Лондоні відбулася подія, що мала історичний характер. Автомобіль, керований службовцем «Англо-французької автомобільної компанії» Артуром Едселлом, збив на перехресті у центрі міста 44-річну матір двох дітей місис Бріджит Дрісколл. Це був перший в світі зареєстрований випадок наїзду автотранспортного засобу на пішохода, що закінчився летальним результатом.

Взагалі-то відповідно до вимог «Локомотивного акту» від 1865 року обмеження швидкості їзди у місті становило 2 милі на годину, за містом — 4 милі, а при їзді з причепом попереду взагалі повинна була йти (!) людина з червоним прапором у руці.

Містер Едселл їхав без причепа, але зате, за свідченнями численних очевидців, поряд з ним знаходилася чарівна пані, на яку він, судячи з усього, хотів справити враження, і з цієї причини вів автомобіль з «величезною швидкістю».

Місис Дрісколл, як було встановлено слідством, вийшла на дорогу, не звернувши уваги на огорожі та вивіски, які попереджали про рух транспортних засобів з мотором. Побачивши як на неї їхав «віз без коня», жінка спробувала захиститися парасолькою … Після шестигодинного розгляду першої в історії ДТП з трагічним результатом суд присяжних ухвалив, що ця біда була «випадковою», і проти Едселла і компанії кримінальну справу порушувати не стали.

Офіцер поліції, що давав свідчення у суді, заявив: «Таке більше не повинно трапитися ніколи!»

А голова оголосив вердикт: «Місис Дрісколл стала жертвою власної необережності».

Звично бажаючи сьогоднішнім іменинникам добра і щастя, прошу всіх бути вкрай уважними на дорогах. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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