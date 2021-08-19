23 серпня 2021

Його обожнювала вся Америка. Його, Рівера Фенікса, який народився в цей день, 23 серпня 1970 року, в місті Метоліус, штат Орегон. Не його молодшого брата Хоакіна Фенікса, який теж став досить відомим актором і особливо прославився після виконання головної ролі у фільмі «Джокер». Головним у їхній родині був Рівер. Він був і годувальником, і напувальником, і надією всієї родини на краще життя, і гордістю для батьків і опорою для молодших сестер і братів. Перший старий автомобіль батько Рівера зумів купити для своєї багатодітної, злиденної сім'ї лише після того, як 15-річний Рівер отримав гонорар за зйомки у фільмі «Залишся зі мною» в 1986 році. Картина приносить юному акторові несподівану славу. Режисери і продюсери кидаються запрошувати талановитого хлопця на головні ролі в інших фільмах.

«Берег москітів», в якому Рівер Фенікс знявся з Хеллен Міррен та Харісоном Фордом, викликав таке захоплення у публіки і кінокритиків, що 17-річного Рівера домінують на премію «Оскар» як кращого актора другого плану. Потім він знімається в картині «Біг на місці» (1989). І знову номінується на «Оскар». Національна рада кінокритиків США називає Фенікса найкращим актором другого плану. У тому ж році він знімається в ролі молодого Індіани Джонса у фільмі «Індіана Джонс і останній хрестовий похід». І це був уже 17-й (!) фільм у його кар'єрі. Гонорари юного кумира американської молоді наближаються до позначки мільйон доларів за одну роль. І ви думаєте, що його це тішить? Анітрохи. Головною його радістю і любов'ю залишається гітара.

Грою на гітарі він почав займатися з 5 років. І коли в будинку не було ні крихти хліба, Рівер виводив своїх маленьких братів і сестер на міську площу і співав з ними пісні для випадкових перехожих, заробляючи кілька монет. Він так мріяв про те, щоб коли-небудь можна було піти по стопах дитячого ансамблю сім'ї Майкла Джексона!.. Його батьки, що довгий час були членами секти «Діти Бога», займалися місіонерством, мандруючи Південною Африкою. Але, розчарувавшись в сумнівній релігії, вони приїхали в США, взяли спільне прізвище Фенікс і вирішили почати своє життя спочатку. У них нічого не вийшло. Вірніше, не виходило до тих пір, поки на світ не з'явився Рівер. Він став їхньою надією. І ця надія виправдалася.

Ріверу страшно не подобалося, коли під час проведення сольних концертів його представляли як «голлівудську зірку». Йому дуже хотілося бути знаменитим музикантом, а не улюбленим усіма артистом кіно. На зйомках фільму «Мій особистий штат Айдахо» Рівер подружився з Кіану Рівзом. Рівз став найближчою для нього людиною і найпершим, хто розумів Фенікса з півслова, з півпогляду. «Мій особистий штат Айдахо» приніс Ріверу купу нових нагород і, на думку кінокритиків, назавжди залишив в історії кінематографа.

А потім настав його останній день. 31 жовтня 1993 року, повернувшись абсолютно втомленим і розбитим зі зйомок фільму «Погана кров», Рівер з братами і сестрами відправився до нічного клубу Джонні Деппа «The Viper Room», де в той вечір виступала група Red Hot Chili Peppers. Хтось із знайомих доброзичливців запропонував Ріверові трошки «підняти настрій», давши суміш героїну та кокаїну у вигляді порошку. Вже через кілька хвилин Рівер тихо вмирав на руках своєї сестри і на очах зацікавлених роззяв. А його брат Хоакін (майбутня зірка Голлівуду) безуспішно намагався дзвонити на телефон 911. Уже було пізно. Непоправно пізно… Ріверу Феніксу було всього 23 роки.

Незадовго до цього Рівер сказав в одному з інтерв'ю: «Мені ніколи не потрібні були ці лімузини, багатство і гордість від того, щоб прийти кудись у нових шмотках. Мені гроші потрібні були тільки для того, щоб купити родині будинок, щоб нам вистачало на життя. І просто жити, як всі нормальні люди…».

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.