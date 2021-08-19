- 09:10 Україна змогла переконати США в «нездійсненності» Мінських угод: екс-радник Путіна вказав на важливі деталі
- 09:07 Рвонули на поле мстити Пайєту: ультрас зірвали матч чемпіонату Франції з футболу
- 09:04 Яким трьом знакам зодіаку зірки обіцяють удачу — гороскоп на 23 серпня
- 09:00 Коронавірус в Україні: статистика захворюваності та смертності по областях (оновлюється)
- 08:15 Перекриття вулиць в Києві 23 серпня: повний список
- 07:49 «Щасливчики» серпня: стало відомо, якій групі пенсіонерів збільшили розмір виплат
- 07:43 «Динамо» під наглядом Луческу і Шевченка жорстко помстилося «Десні» за два роки без перемог: відеоогляди матчів УПЛ
- 06:30 При прийнятті Акту про незалежність найменша неточність могла закінчитися для України дуже погано, — Леонід Кравчук
- 02:32 Рівень талантів зашкалює: вперше в історії «Чорноморських Ігор» обрали двох переможців
- 22.08 23:24 Парад до Дня Незалежності України: де і коли дивитися онлайн трансляцію
- 22.08 22:28 «Приваблива морячка»: Нікітюк в облягаючий майці покрасувалася на борту яхти у променях заходу
- 22.08 21:59 Вистачить взимку на всю сім'ю: медик поділився сімейним рецептом аджики без варіння
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1976
Скульптор: Antonio Ballester
Висота: 39 cm Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Його обожнювала вся Америка. Його, Рівера Фенікса, який народився в цей день, 23 серпня 1970 року, в місті Метоліус, штат Орегон. Не його молодшого брата Хоакіна Фенікса, який теж став досить відомим актором і особливо прославився після виконання головної ролі у фільмі «Джокер». Головним у їхній родині був Рівер. Він був і годувальником, і напувальником, і надією всієї родини на краще життя, і гордістю для батьків і опорою для молодших сестер і братів. Перший старий автомобіль батько Рівера зумів купити для своєї багатодітної, злиденної сім'ї лише після того, як 15-річний Рівер отримав гонорар за зйомки у фільмі «Залишся зі мною» в 1986 році. Картина приносить юному акторові несподівану славу. Режисери і продюсери кидаються запрошувати талановитого хлопця на головні ролі в інших фільмах.
«Берег москітів», в якому Рівер Фенікс знявся з Хеллен Міррен та Харісоном Фордом, викликав таке захоплення у публіки і кінокритиків, що 17-річного Рівера домінують на премію «Оскар» як кращого актора другого плану. Потім він знімається в картині «Біг на місці» (1989). І знову номінується на «Оскар». Національна рада кінокритиків США називає Фенікса найкращим актором другого плану. У тому ж році він знімається в ролі молодого Індіани Джонса у фільмі «Індіана Джонс і останній хрестовий похід». І це був уже 17-й (!) фільм у його кар'єрі. Гонорари юного кумира американської молоді наближаються до позначки мільйон доларів за одну роль. І ви думаєте, що його це тішить? Анітрохи. Головною його радістю і любов'ю залишається гітара.
Грою на гітарі він почав займатися з 5 років. І коли в будинку не було ні крихти хліба, Рівер виводив своїх маленьких братів і сестер на міську площу і співав з ними пісні для випадкових перехожих, заробляючи кілька монет. Він так мріяв про те, щоб коли-небудь можна було піти по стопах дитячого ансамблю сім'ї Майкла Джексона!.. Його батьки, що довгий час були членами секти «Діти Бога», займалися місіонерством, мандруючи Південною Африкою. Але, розчарувавшись в сумнівній релігії, вони приїхали в США, взяли спільне прізвище Фенікс і вирішили почати своє життя спочатку. У них нічого не вийшло. Вірніше, не виходило до тих пір, поки на світ не з'явився Рівер. Він став їхньою надією. І ця надія виправдалася.
Ріверу страшно не подобалося, коли під час проведення сольних концертів його представляли як «голлівудську зірку». Йому дуже хотілося бути знаменитим музикантом, а не улюбленим усіма артистом кіно. На зйомках фільму «Мій особистий штат Айдахо» Рівер подружився з Кіану Рівзом. Рівз став найближчою для нього людиною і найпершим, хто розумів Фенікса з півслова, з півпогляду. «Мій особистий штат Айдахо» приніс Ріверу купу нових нагород і, на думку кінокритиків, назавжди залишив в історії кінематографа.
А потім настав його останній день. 31 жовтня 1993 року, повернувшись абсолютно втомленим і розбитим зі зйомок фільму «Погана кров», Рівер з братами і сестрами відправився до нічного клубу Джонні Деппа «The Viper Room», де в той вечір виступала група Red Hot Chili Peppers. Хтось із знайомих доброзичливців запропонував Ріверові трошки «підняти настрій», давши суміш героїну та кокаїну у вигляді порошку. Вже через кілька хвилин Рівер тихо вмирав на руках своєї сестри і на очах зацікавлених роззяв. А його брат Хоакін (майбутня зірка Голлівуду) безуспішно намагався дзвонити на телефон 911. Уже було пізно. Непоправно пізно… Ріверу Феніксу було всього 23 роки.
Незадовго до цього Рівер сказав в одному з інтерв'ю: «Мені ніколи не потрібні були ці лімузини, багатство і гордість від того, щоб прийти кудись у нових шмотках. Мені гроші потрібні були тільки для того, щоб купити родині будинок, щоб нам вистачало на життя. І просто жити, як всі нормальні люди…».
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Коронавірус в Україні
(530-й день карантину)
0 800 60 20 19 (цілодобово)
- Ну, і що ви скажете про Таніну фігуру? - Скажу, що якщо раніше вона за нею слідкувала, то зараз лише спостерігає...
Вітер: 2 м/с 3х
Тиск: 749 мм