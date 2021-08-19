24 серпня 2021

Це сталося рівно 20 років тому. У п'ятницю, 24 серпня 2001 року, авіалайнер Airbus A330−243 авіакомпанії Air Transat виконував плановий міжконтинентальний рейс за маршрутом Торонто — Лісабон. Повітряним судном управляли досвідчені льотчики. У командира корабля 48-річного Робера Піше загальний наліт становив 16 800 годин, у другого пілота 28-річного Дірка де Ягера — майже 5 тисяч годин. На борту літака знаходилися 13 членів екіпажу і 293 пасажири. Перед вильотом літак був заправлений 47 тоннами авіапалива, що на 4,5 тонни перевищувало запас, необхідний для цього маршруту.

Спочатку все проходило, як зазвичай. Але через 5 годин і 34 хвилини після вильоту (літак в цей час знаходився над Атлантичним океаном) раптово закінчилося паливо і відмовили обидва авіадвигуни. Льотчики сприйняли це як помилку комп'ютера і зв'язалися з технічною службою авіакомпанії, яка так і не змогла знайти пояснення тому, що відбувалося на повітряному судні. Це потім вже з'ясується, що під час недавньої заміни двигуна № 2 ремонтний персонал проігнорував рекомендації про встановлення нового гідравлічного насоса і переставив його зі старого двигуна. В результаті під час польоту армований шланг перетерся і утворилася теча, яка призвела до аварійної ситуації. Нехлюїв, як ми з вами розуміємо, вистачає всюди.

У момент, коли паливо повністю вичерпалося, літак знаходився на висоті 10 600 метрів. До найближчої авіабази Лажеш на Азорських островах було більше 120 кілометрів. Авіалайнер почав поступово знижуватися. Паніки не було. Ні серед членів екіпажу, ні серед пасажирів. Всі розуміли, що тепер тільки від майстерності пілотів і від Господа Бога залежить, чим закінчиться це повітряна подорож.

Всі аварійні служби на авіабазі Лажеш були приведені до стану повної готовності. До авіабазі лайнер підійшов на великій висоті і з високою швидкістю. Рішення потрібно було приймати негайно. Зробивши кілька поворотів за курсом, практично некерований літак (оскільки швидкість пілотам погасити так і не вдалося) здійснив посадку. У 310 метрах від початку злітної-посадкової смуги. Через непрацюючу антиблокувальну систему на заклиненому шасі почали вибухати шини (лопнули, щоб ви розуміли, 8 з 10!). Але ніхто з 306 людей, що знаходилися на борту лайнера, серйозно не постраждав! Тільки вже при евакуації кілька пасажирів отримали незначні травми.

Це було справжнє диво. Екіпаж літака зробив найдовший в історії світової пасажирської авіації переліт на повітряному судні з непрацюючими двигунами… Цей випадок відтоді увійшов в усі підручники з управління літаючими апаратами.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.