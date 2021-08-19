25 серпня 2021

Взагалі-то імені Алана Пінкертона, народженого 25 серпня 1819 року в шотландському місті Глазго, світ міг не дізнатися взагалі. Справа в тому, що коли 23-річний шотландець зі своєю неповнолітньою дружиною Джоан Кафрай влітку 1842 року вирішив відправитися на маленькому пасажирському параходика в Монреаль, у самих берегів Північної Америки утле суденце стало жертвою сильного урагану. Дивом врятовані пасажири опинилися на безлюдному березі, де незабаром, до всіх своїх бід, ще й були пограбовані індіанцями.

Після цього Пінкертон якимось чином потрапляє в Чикаго — в той час брудне робоче містечко, яким управляли безбашенні бандити. Взявшись займатися звичним для себе справою (а в рідній Шотландії Пінкертон, незважаючи на свій вік, славився виготовленням якісних бочок), Алан вже через кілька років відкрив невеликий бондарський заводик. Відбою від клієнтів, в основному від місцевих фермерів, не було. Всім подобалася не лише якість його бочок, а й те, як чесно цей хлопець веде справи. Однак Його Величність випадок і тут вніс свої корективи в долю майбутнього знаменитого на весь світ сищика. Дізнавшись про те, що чикагці давно страждають від свавілля банди фальшивомонетників, а місцевий шериф нічого вдіяти з цим не може, Пінкертон взявся за розслідування. І незабаром шахраї з валізами фальшивих доларових купюр були затримані і постали перед судом.

Бондарну справу Алан вирішив закинути, повністю переключившись на боротьбу з організованою злочинністю. Правда, переконавшись у безперспективності наведення порядку в рядах поліцейських, міцно пов'язаних зі злочинним світом, він створює власне приватне розшукове агенство, на емблемі якого був зображений відкрите око і підпис під ним: «Ми ніколи не спимо!» А злочинцям Пінкертон присвятив інший, але не менш переконливий девіз: «Якщо знадобиться, ми вас з-під землі дістанемо!»

Саме Алану Пінкертону належить авторство в створенні перших картотек з фотографіями пропащих лиходіїв. Саме він придумав і розробив так званий дедуктивний метод, який потім приписували Шерлоку Холмсу. Саме Пінкертон створив систему впровадження в ряди злочинців «підсадних качок», які допомагали розкрити найгучніші злочини. Саме він, подружившись з молодим юристом транспортної компанії «Залізниці Рок-Айленда і Іллінойсу» Авраамом Лінкольном, врятував свого друга, що незабаром стало президентом США, від замаху. Саме Пінкертон почав першим в Америці наймати на розшукову роботу жінок, які в цій справі досягли великого успіху.

Дружба Пінкертона з промисловими воротилами на кшалт Ендрю Карнегі допомогла йому перетворити розшукове агенство в приватну армію, що мала великі філії майже у всіх регіонах країни. З цією армією доводилося рахуватися вже не тільки злочинцям, а й політикам, які частенько вдавалися до послуг «пінкертонів». Незважаючи на небезпеку своєї роботи, Алан дожив до 65 років і помер не від бандитської кулі і не від удару ножа. Передавши справи в агенстві синам Вільяму і Роберту, він зайнявся літературною творчістю.

Пережив інсульт. Але одного разу, спіткнувшись, упав на вулиці і прикусив язика. Рана швидко запалилася, виникло зараження крові і ця несподівана подія призвела славетного сищика до ранньої смерті …

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.