26 серпня 2021

Є в деяких країнах таке незвичайне свято, яке називається День подяки собаці. У Сполучених Штатах воно, наприклад, відзначається сьогодні, 26 серпня. Мені у зв'язку з цим згадалася одна коротка історія, почута у Бостоні від людини, яка стала мимовільним свідком того, як невідомий чоловік намагався на невеликому заміському озері позбутися старої вівчарки. Мій знайомий не знав, що змусило цього чоловіка вчинити настільки диким чином. І ніколи, напевно, цього вже не дізнається. Але побачене у той день назавжди врізалося в його пам'ять.

Немолодий вже чоловік на весловому човні, відпливши якомога далі від берега, з силою вивалив за борт велику німецьку вівчарку. Важко зрозуміти, чому він обрав саме такий метод позбавлення від, очевидно, хворої і немічної тварини. Адже можна було вчинити куди цивілізованіше. Наприклад, відвезти собаку у притулок або заплатити у ветеринарній клініці за один, всього лише один укол, що визволив її від мук, а його від необхідності доглядати за знесиленою з роками твариною. Заплатити … Ось воно що. Може бути, саме в цьому і полягала причина його вчинку? Може бути, він просто пожалів декількох десятків доларів? Або, що теж цілком можливо, у нього цих грошей не було?

Собака, борсаючись у воді, з останніх сил намагалася плисти за господарем, повільно прямували до берега. Було видно, що цих останніх сил у пса залишилося небагато. Зовсім небагато. Надовго їх точно не вистачило б. І тоді він тихо пішов би під воду. На якусь мить людині, що спостерігала за цією сценою, здалося, що собака вже так наблизилася до човна, що господар ось-ось оцінить її зусилля, пошкодує нещасну тварину і підніме її на борт. Але все вийшло по-іншому. Взявши весло, той кілька разів ударив вівчарку по голові. А потім раптом, ніяково оступившись в човні, сам упав у воду. Чи то йому стало погано в результаті падіння, то він зовсім не вмів плавати, але так чи інакше чоловік почав безпорадно борсатися у воді, жадібно ловлячи ротом повітря і від того ще більше захлинаючись. Напевно, все закінчилося б сумно, якби не собака. По-собачому незграбно, закривавлена вівчарка підпливла до свого мучителя і, схопивши його за руку, повільно потягла до берега … З озера врятований собакою чоловік йшов, несучи на руках свого знесиленого і безмовного рятівника. Було зрозуміло, що він навряд чи після цього наважився б позбавлятися від вірного чотириногого друга.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.