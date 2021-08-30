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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1987
Скульптор: Salvador Debón
Розмір: 59×45 cm
Лімітована серія 500 виробів
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Сьогодні в англійському місті Ковентрі пройде святкування, котре своїм корінням сягає в середні століття. Історики стверджують, що вперше ця історія з'явилася у 1188 році. У той же час її герої жили, як мінімум, на півтора століття раніше. Чи так це все відбувалося насправді чи ні, одному Богу відомо, але факт залишається фактом — 1043 року англо-саксонський граф Леофріка побудував бенедиктинський монастир, якому судилося перетворити незабаром Ковентрі з невеликого поселення в четверте за величиною середньовічне місто Англії. Була у графа дружина на ім'я Годіва, рідкісної краси дама, котра постійно жертвувала церкві та бідним людям не тільки гроші, але й земельні ділянки. І ось одного разу Годіва, вражена бідністю жителів графства, яких її чоловік обклав непосильними податками, почала благати перед Леофріком: пощади нещасних, дозволь своїм казначеям хоча б трохи знизити податки.
- Не бувати цьому! — якщо вірити стародавній легенді, відповів їй граф. — А, втім, якщо ти вирішиш проїхати вулицями Ковентрі в чому мати народила, я твоє прохання, мабуть, задовільню.
Скупий граф, знаючи побожність дружини, був упевнений в тому, що вона ніколи не зважиться на такий крок. І помилився. Заради блага людей Годіва таки зробила відчайдушний вчинок. У призначений день вона наказала жителям Ковентрі залишатися вдома, попередньо закривши всі віконниці. Лише один хлопчина, якого звали Том, не послухався суворого наказу, за що й був покараний небесами — він осліп перш, ніж побачив графиню, котра виїхала на міську площу верхи на коні в наряді Єви.
Леофріка слово своє стримав. Податки були знижені. А жителі Ковентрі з покоління в покоління почали з того часу передавати слова подяки та доброї пам'яті про графиню. В 1678 році на честь леді Годіви було засновано щорічне свято, що відзначається на початку вересня. А пам'ятник Годіви, встановлений вдячними нащадками, до сих пір прикрашає центральну площу міста. Звичайно ж, у зв'язку з пандемією традиційний триденний фестиваль, який щорічно проводиться в Ковентрі, буде зараз виглядати не таким масштабним, як зазвичай. Але напевно на безкоштовні концерти, щедрі частування і масові гуляння вийдуть багато жителів міста, котрі свято бережуть пам'ять про легендарну графиню. Кажуть, що серед учасників святкової ходи, одягнених у карнавальні костюми XI століття, як зазвичай, буде чимало молодих жінок в нарядах, що нагадують історичний виїзд леді Годіви…
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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