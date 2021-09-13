17 вересня 2021

17 вересня 1957 року в житті молодої, але на той час вже досить відомої італійської актриси Софі Лорен відбулася подія, що поділила все її життя на «до» і «після». У далекій Мексиці відбулося її весілля зі знаменитим продюсером Карло Понті. Новина виявилася настільки резонансною, що про неї повідомили чи не всі найбільші видання світу. Ще б пак. Мало того, що проти Понті буквально напередодні в Італії порушили кримінальну справу про приховування від податків великої суми грошей, так тепер ще його почали звинувачувати в фактичному двоєженстві.

Але вчинити інакше він просто не міг. Всі його численні звернення до Ватикану з проханням дати дозвіл на розлучення з Джуліаною Фіастрі, разом з якою вони виховували двох дітей, закінчувалися рішучою відмовою. А юна красуня, якій він свого часу, по суті, дав путівку у велике життя, в той момент якраз буквально розривалася, намагаючись зробити вибір між Карло Понті, який як з пластиліну, виліпив з неї ту, ким вона стала, і чарівним красенем Кері Грантом, з яким доля звела її на зйомках фільму «Гордість і пристрасть». Кері, як і Карло, був набагато старшим за Софі. Але він так умів залицятися, засипати величезними букетами свіжих квітів і любовними записками, щоб пробудити дику пристрасть, що вона вже просто не могла винести цього моторошного випробування.

І все ж Софі зробила вибір на користь Карло Понті. Вона не могла забути того, як він запросив її, нікому тоді ще невідому 16-річну дівчинку, на перший в її житті конкурс краси, одним з членів журі якого був. Як потім відправив її вчитися в Національну академію кіномистецтва і кожного місяця давав гроші, обіцяючи завжди піклуватися про її майбутнє. Як знаходив для неї головні ролі в нових фільмах і висував її кандидатуру для участі в міжнародних кінофестивалях. А ще перед очима Софі весь час стояла історія її матері, яка закохалася в вихідця з багатої і знатної італійської сім'ї Ріккардо Шиколоне, який, завівши двох дочок, кинув їх на піклування нещасної Віллані, не надаючи ніякої матеріальної допомоги. Карло Понті був іншим — турботливим, вірним, надійним. А Софі вже навчилася цінувати такі якості у дорослих чоловіків.

Понті брав участь у кожному кроці молодої дружини. Незабаром ім'я італійської красуні, яка знялася в таких популярних фільмах, як «Дві ночі з Клеопатрою» і «Золото Неаполя», не сходило з перших сторінок модних журналів. А її поява оголеною в картині «Хлопчик на дельфіні» і зовсім зробило Софі Лорен справжнім секс-символому світі кіно. Вона стала володарем престижного «Оскара». Вона збирала одну за одною головні призи провідних кінофестивалів. У неї не було відбою від шанувальників. Вона плюнула в обличчя самому Марлону Брандо, який вирішив позалицятися на зйомках фільму «Графиня з Гонконгу»: «Не смій більше цього робити. Ніколи!» Вона вміла бути вірною дружиною.

Щоб обійти італійські закони, що забороняли розлучення, Карло Понті і Софі Лорен стали громадянами Франції. Там же Карло розлучився зі своєю першою дружиною і в 1966 році знову одружився на Софі Лорен. У них народилося двоє синів — Карло Понті-молодший і Едоардо. І до самої смерті чоловіка в 2007 році вони були щасливі і нерозлучні…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.