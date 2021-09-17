«Всіх люблю»: 11-річний хлопчик, якому в лютому лікарі дали лише 10 днів життя, записав зворушливе відео

У мережі з'явилося зворушливе відео, на якому невиліковно хворий 11-річний Сашко з Буковини посилає українцям повітряний поцілунок і намагається повторити за мамою фразу «Я вас всіх люблю. Сильно-сильно». Це відео у себе на сторінці розмістила керівниця благодійного фонду «Я майбутнє України» Марта Левченко, яка ось уже два роки опікується хлопчиком у притулку для жертв домашнього насильства «Місто добра».

Нагадаємо, що в Сашка невиліковна хвороба — медулобластома, злоякісна пухлина головного мозку. До восьми років він був звичайним сільським хлопчиком, який любив грати в футбол. Сашко встиг закінчити перший клас, коли з ним трапилася біда. Мама хлопчика не відразу звернула увагу на часті головні болі у сина, поки він одного разу не знепритомнів прямо на уроці. Дитину відправили на обстеження. Діагноз прозвучав як вирок: злоякісна пухлина головного мозку. Лікарі кажуть, що було втрачено дуже багато часу. Якби батьки відразу звернулися до медиків, у дитини був би шанс.

Після останньої операції взимку цього року Сашу паралізувало. Хлопчик перестав говорити й рухатися. Лікарі тільки руками розводять: ми тут безсилі. По суті, у Саші зараз працює тільки ліва рука. Хлопчик не може говорити та самостійно їсти. Було вирішено припинити лікування дитини, щоб він міг гідно прожити останні дні.

У лютому цього року про Сашу дізналася вся країна. Тоді, щоб виконати його мрію, хлопчика прийняли до лав патрульної поліції. Марта Левченко згадує, що ще ніколи не бачила Сашу таким щасливим.

Церемонія посвяти в патрульні

Протягом останніх двох років разом з мамою та 13-річною сестричкою хлопчик знаходиться у притулку для жертв домашнього насильства «Місто добра». Співробітники благодійного фонду «Я майбутнє України» неохоче розповідають, чому сім'я потрапила в цей притулок. Як вдалося з'ясувати «ФАКТАМ», повертатися їм насправді нікуди. В їхній сільській хаті живе батько Саші, який, напиваючись, тероризував своїх близьких. Навіть коли син важко захворів, батько його мучив. Чекав, коли хлопчик засне, будив його, ображав, розпускав руки. За весь той час, поки хлопчик перебував на лікуванні, його батько жодного разу не поцікавився станом здоров'я сина.

У лютому цього року Саші лікарі давали лише десять днів життя. Однак пів року потому хлопчик відзначив свій 11-й день народження та отримав у подарунок багато повітряних кульок, які він так любить, і торт у вигляді поліцейської машини.

На сьогодні, всупереч прогнозам медиків, Саша почуває себе непогано. Він, попри свій стан, любить пожартувати: посмикати медсестер за волосся або ж вщипнути. Він знає всіх людей, які приходять його відвідувати. З кожним з них у Саші своє особливе вітання.

І ось днями Саша за допомогою мами та своєї старшої сестрички записав відео для всіх тих, хто турбується про долю дитини. Саша зобразив повітряний поцілунок і навіть спробував губами повторити за мамою фразу «Я вас всіх люблю. Дуже-дуже».

Керівниця благодійного фонду «Я майбутнє України» Марта Левченко написала на своїй сторінці у фейсбуці, що вона все ще вірить у диво. У те, що Сашко може одужати:

«Сашко пройшов кому і безліч реанімацій (остання була особливо складна), але він тримається і навіть пробує говорити! Він опинився на вулиці через тата тирана і змушений жити у притулку, але його серце має тонни любові, яка зворушлива любов його сестри, скільки сил у мами! Попри всі прогнози він бореться, він робить і нас сильнішими та примушує вірити в чудеса».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у США будуть рятувати дворічного одесита зі спінальною м'язовою атрофією. Це рідкісна й майже невиліковна хвороба. Врятувати дитину можна, лише зробивши йому ін'єкцію вартістю 2,5 мільйона доларів.

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