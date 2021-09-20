25 вересня 2021

Американська журналістка Еллісон Глок, яка взяла недавно інтерв'ю у нашого сьогоднішнього іменинника, так описує його: «Майкл Дуглас цікавий. Це одна з основних його рис. Він неминуче виявляється в центрі уваги у будь-якій компанії, притягує до себе, як магніт. Його волосся з роками так і не підкорилося зачісці. Його голос неможливо сплутати ні з чиїм іншим. Але не тільки це підкуповує в ньому. Він вміє ставити запитання, відразу запам'ятовує імена тих, з ким спілкується, навіть якщо бачить цих людей вперше, відзначає для себе найменші нюанси, що відрізняють манеру поведінки співрозмовника … Саме ця увага до інших є запорукою успіху Дугласа протягом усієї його 50-річної кар'єри в шоу-бізнесі. Вона допомогла йому поряд з акторським талантом та чоловічою чарівністю, а також продюсерським інстинктом закріпитися у голлівудському Пантеоні, хоча йому і без всього цього було гарантовано там місце як старшому синові Кірка та Діани Дуглас».

Коли Майкл народився, його батьки жили в однокімнатній квартирі у Нью-Йорку, район Грінвіч-Віллідж. Батько, який відрізнявся рідкісним завзяттям, ще тільки пробився в кіно. Але, оскільки знімали тоді переважно в Каліфорнії, він більшу частину свого часу проводив далеко від сім'ї. Їхній шлюб незабаром розпався.

І мама Майкла, теж відома актриса, яка зуміла з дитинства прищепити синові любов до театру, вийшла заміж вдруге. За гарну людину. Вітчим був першим дорослим чоловіком, з яким Майкл міг поговорити відверто. Для хлопця це було дуже важливо. Тому що він у той час вже підробляв на автозаправці і, попри звання «кращого працівника місяця Mobil», разом з дружками промишляв тим, що скручував з машин запчастини, які вони потім продавали «наліво».

У Каліфорнійському університеті в Санта-Барбарі Майкл Дуглас не надто старанно займався пошуками своєї майбутньої професії. Замість навчання він часто роз'їжджав на мотоциклі по штату, носив велюрові сорочки й «зависав» на рок-концертах у Сан-Франциско.

І все-таки на вибір професії найбільше вплинуло те, що мама і особливо рідний батько вже були досить відомими акторами. Майклу дуже хотілося повторити їхній успіх. І у нього це швидко почало виходити.

Першою роллю Дугласа-молодшого стала роль інспектора в серіалі «Вулиці Сан-Франциско». Крім того, він рано почав займатися виробництвом фільмів. Йому навіть вдалося переконати батька поступитися йому правом екранізації знаменитого роману «Пролітаючи над гніздом зозулі». Цей фільм приніс йому і славу, і гроші, і «Оскар» за продюсерську роботу, ставши однією з культових картин, класикою світового кіно.

А вже кращі свої акторські ролі Майкл зіграв у фільмах «Перлина Нілу», «Фатальний потяг», «Основний інстинкт», «Уолл-Стріт» (в цій картині Дуглас отримав свій другий «Оскар» — вже як актор).

Він отримав найпрестижніші премії, які тільки існують в кіно. Він грав з найкрасивішими жінками. Одна з них — Кетрін Зета-Джонс — стала його другою дружиною. Вона молодша за Майкла рівно на 25 років (вони, до речі, народилися в один день — 25 вересня). Але при першій же зустрічі, почувши від фатального красеня «Я хотів би стати батьком твоїх дітей», вона вже так і не змогла відмовитися від пристрасного бажання бути з ним завжди.

У них підростає двоє прекрасних дітей (не рахуючи старшого сина Майкла від першого шлюбу). Вони шалено люблять один одного і свою професію.

«Робота тримає в тонусі краще за все, — говорить Майкл Дуглас. — Іноді дивлюся навколо на знімальному майданчику і розумію: чувак, та ти тут найстаріший! Як це сталося так швидко? Але я до біса люблю весь цей робочий процес. Тільки робота допомагає зберігати відмінну форму … «.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.