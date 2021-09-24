28 вересня 2021

В один з моїх приїздів до Китаю я був вражений розмахом свята, яке проводилося там цього дня, 28 вересня. Поцікавившись причиною масових гулянь, з подивом дізнався про те, що День національного вчителя, який відзначається всіма, проводиться в день народження Конфуція.

І цей збіг для китайців зовсім не вважається випадковим. Стародавнього філософа, що зробив величезний вплив на світогляд всієї китайської цивілізації, в країні шанують вже понад дві з половиною тисячі років.

Конфуціанська філософія має на увазі процес самовиховання, що базується на п'яти чеснотах: добросерді, справедливості, прямоті, мудрості та лояльності. Уже багато століть поспіль вони є основою державної ідеології Китаю.

До речі, день народження Конфуція, як стало мені відомо пізніше, відзначається два рази на рік. Перша дата — 28 вересня — відзначається за західним сонячним календарем і служить нагадуванням про важливість навчання, яке ніс у народ великий мислитель. І вважається, що це свято символізує те, що право на знання має кожна людина, а не тільки представники аристократії.

Другий же день народження Конфуція точної дати не має. Відзначається він за китайським місячним календарем і припадає на 27-й день восьмого місяця за місячним календарем (це десь між кінцем вересня та початком листопада).

А тепер у зв'язку з сьогоднішнім святом я вирішив коротко познайомити вас, друзі мої, з однією із стародавніх китайських притч, героєм якої є сам Конфуцій. Отже, на запитання одного зі своїх учнів про те, як краще можна пізнати людину, Конфуцій відповів:

- Проникнути у серці людини важче, ніж пробратися в гірську ущелину. Легше пізнати Небо, ніж серце людини. Небо встановило весну і осінь, літо і зиму, ніч і день. У людини ж обличчя непроникне і почуття глибоко приховані. Буває, що людина на вигляд добра, а за вдачею жадібна; по виду здатна, а насправді нікчемна; на перший погляд, діловита, а в душі байдикувата; зовні м'яка, а всередині груба. Ось і виходить так, що людина то прагне до чесноти, як помираючий від спраги — до води, то біжить від неї, як від лісової пожежі.

Мудрому правителю для того, щоб випробувати відданість людини, слід відправити її в далекий шлях; щоб перевірити її шанобливість, необхідно надіслати її ближче; щоб випробувати її здібності, потрібно дати важке доручення; щоб перевірити її кмітливість, потрібно поставити їй несподівані питання; щоб випробувати її довіру, необхідно змусити діяти швидко; щоб перевірити її совісність, слід довірити їй своє багатство; щоб переконатися в її холоднокровності, спробувати сповістити їй про небезпеку; щоб випробувати її нахили, напоїти доп'яна, і, нарешті, щоб дізнатися, хтива вона, посадити її поруч із жінками.

- Ось, власне кажучи, ті дев'ять випробувань, — завершив свою відповідь Конфуцій, — за якими можна судити про людей …

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.