4 жовтня 2021

У сьогоднішньому міжнародному календарі дивним чином збіглися два свята, вельми між собою співзвучних — Всесвітній день Хабітат (званий ще Всесвітнім днем житла) та Всесвітній день архітектора. Так ось. Оскільки облаштування індивідуального житла кожного з нас на різних етапах життя робить в різному ступені і архітектором, і дизайнером свого домашнього гнізда, я вирішив розповісти вам сьогодні старовинну софійську притчу, яка змушує задуматися про проблеми, пов'язані з цим. І не тільки, до речі, з цим.

Одного разу комар на ім'я Намус, прозваний Намусом Проникливим, вирішив знайти для свого численного сімейства нове затишне житло. Не придумавши нічого більш оригінального, Намус обрав для цієї мети просторе й тепле вухо слона. Нове житло було просторим, добре з усіх боків захищеним і цілком відповідало уявленням комара про житло, в якому всій родині має бути затишно й радісно. Бувши комаром вихованим і дуже освіченим, Намус порахував урочисто повідомити слону про своє переселення. І постарався якомога офіційніше і якомога голосніше пропищати прямо в слонове вухо про це: мовляв, шановний, поспішаю тобі повідомити про те, що мій вибір не випадково впав на твоє вухо. Цим я надаю тобі чималу честь … Ну, і таке інше.

Не почувши у відповідь слів слонової подяки за надану високу честь, Намус сприйняв це як звичайну неввічливість великої тварини. Але особливо ображатися не став. Що взяти з цього капловухого гіганта, якщо він навіть не знає, як личить поводитися в подібних ситуаціях! Намус і припустити не міг, що слон просто не почув його тонкого комариного писку.

Йшов час. Комарине сімейство жило собі в новому житлі, радіючи безтурботному існуванню і не дуже-то засмучуючись з приводу слонової неввічливості. Але на якомусь етапі захотілося Намусу знову підшукати собі нове житло. І, слідуючи все тій же традиції, він взявся, щосили, пищати у слонове вухо:

- Знай же, о, слон, що я, Намус Проникливий, який прожив в твоєму вусі значну частину свого життя, прийняв рішення переїхати в інше житло. І для такого рішення у мене є вагомі підстави. Але про них я тобі розповідати не стану, бо тобі — з твоєї огрубілою шкірою і душею — ніколи не зрозуміти найтоншого сенсу моїх вчинків. У будь-якому випадку ставлю тобі до відома про свій майбутній переїзд. Що ти мені на це відповіси?

Цього разу комар пищав так голосно, що слону вдалося розібрати, про що його запитують. І, бувши істотою поступливою і з природи своєї доброю, він чемно відповів настирливому жильцю:

- Знаєш, а йди-но ти собі з миром. Бо, скажу відверто, твій відхід має для мене рівно таке ж значення, як і твій прихід. З твоєї проникливістю міг би і сам про це здогадатися…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.