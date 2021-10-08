14 жовтня 2021

Сьогодні відзначається Всесвітній день зору. Мені, хто з дитинства страждає проблемами, пов'язаними з очима, настільки багатьом хотілося б поділитися в цей день з тими, кому ці проблеми знайомі. Але який в цьому сенс? Є речі, які нам часом змінити не дано. Хоча все навколо настільки відносно. Ось послухайте відому індійську притчу. Вона багато про що нас змусить задуматися. Не тільки про зір, до речі.

Один мільйонер мучився болем у животі і в голові. Йому ставили діагнози і призначали лікування. Його обстежила ціла армія фахівців, він брав цілі гори ліків і терпів безліч уколів. Але всякий раз біль поновлювався з ще більшою силою, ніж раніше! І ось одного разу до хворого привели свамі, відлюдника, якому вдалося, поговоривши з мільйонером сам на сам, зробити несподіваний для всіх висновок про те, що біда його походить від очей! Свамі стверджував, що варто налагодити самий лише зір, і тоді по-іншому поведуть себе і живіт, і голова. Але, щоб виправити зір, потрібно було, за його словами, сконцентруватися лише на одному кольорі — на зеленому.

- Не допускай, — сказав він, — щоб твої очі дивилися на щось червоне, або жовте, або взагалі на будь-якій іншій колір.

Сказано зроблено. Мільйонер зібрав групу художників, закупив багато бочок зеленої фарби і розпорядився, щоб кожен предмет, на який може впасти його погляд, був пофарбований густою зеленою фарбою. Так само, як «лихо» аштаграхі (астрологічного феномена «параду» восьми планет) надзвичайно вигідне для жерців, так і хвороба мільйонера принесла великий прибуток малярам і художникам. Коли через два тижні свамі знову прийшов до мільйонера, художники тут же кинулися до нього з відром зеленої фарби, так як на ньому був помаранчевий одяг! Запитавши, що все це означає, відлюдник почув у відповідь:

- Господар повинен дивитися тільки на зелене, інакше болі можуть повернутися!

Свамі тоді сказав хворому, що той даремно витратив сотні тисяч рупій, не подумавши спочатку про те, як можна було б вчинити розумніше.

- Якби ти купив собі всього лише пару окулярів за 10 рупій, то зберіг би і ці стіни, і дерева, і всі ці глечики і миски, стільці і дивани від безглуздого зафарбовування. Та й більшу частину своїх статків не пустив би на вітер. Адже не можна весь світ перефарбувати в зелений колір…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.