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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час виготовлення: 1978
Скульптор: Salvador Debón
Розмір: 42×40 cm Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Одного разу до вчителя прийшов багатий чоловік. Дуже багатий. Один з найбагатших людей країни, в якій це все відбувалося. Він довго скаржився на своє життя. Детально розповідав про те, як нелегко дістаються йому прибутки, як несолодко живеться йому у своєму палаці.
Учитель уважно слухав гостя, а потім несподівано запитав його:
- Скажи мені, а що ти зазвичай їси?
- Їжа моя надзвичайно проста — хліб з сіллю та вода. Ось і все, що я собі дозволяю.
- Якщо ти потребуєш моєї ради, то я запропонував би тобі їсти м'ясо й пити вино, — сказав учитель, немов не помічаючи здивованого погляду співрозмовника. — Так повинні поводитися всі заможні люди.
Вони ще якийсь час поговорили на інші теми. Але вчитель відпустив гостя тільки тоді, коли той пообіцяв робити так, як йому було сказано.
Ледь за гостем зачинилися двері, учень, який був присутній при розмові, не розуміючи, спитав вчителя:
- Вибач, учителю, але я так і не зрозумів, навіщо ти наполіг на тому, щоб цей багатий чоловік змінив звичний спосіб життя.
- А ось навіщо … Якщо він кожен день буде їсти м'ясо та пити вино, він, можливо, зрозуміє, що бідним людям, які на нього працюють, щодня потрібен хліб. Поки ж він задовольняється хлібом та водою, йому може здаватися, що бідняки цілком можуть їсти і каміння …
16 жовтня відзначається Всесвітній день хліба, продукту, який ми часом не цінуємо, не розуміючи всієї його важливості у нашому житті. І тільки в періоди негараздів та випробувань починаємо замислюватися над тим, наскільки він важливий та незамінний.
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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