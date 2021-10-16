19 жовтня 2021

Сьогодні в багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день балету. Тому неважко здогадатися, що мова в цьому дописі піде про мистецтво, якому тисячі людей присвячують своє життя, а мільйони шанувальників захоплюються, ледь з цим мистецтвом стикаючись. В нашій порцеляновій колекції балетна тема представлена так широко, що ним повною мірою можна було б заповнити один із залів музею, що готується до відкриття. Але, очевидно, представлені будуть тільки деякі роботи, інакше просто не вистачить місця для інших не менш цікавих виробів … А тепер повернемося до теми балету.

Одна дівчинка з ранніх років мріяла стати балериною. Батьки ще зовсім маленькою відвели її до балетної школи, яку вона згодом успішно закінчила. І, коли мова зайшла про майбутню професію, ні дівчина, ні її батьки не думали ні про що інше, крім балетної кар'єри. Так сталося, що в цей час в їхнє місто приїхала з гастролями відома балетна трупа, керівник якої погодився влаштувати перегляд для кількох талановитих випускниць місцевої школи. Але після виступу нашої героїні, навіть не подивившись в її сторону, прославлений балетмейстер сказав, що для великого балету вона не годиться. Крапка. Дівчина в сльозах кинулася додому. Світ її заповітної мрії в одну мить був зруйнований …

Пройшли роки. Так балерина, що так і не відбулася, вже давно працювала у великому супермаркеті менеджером по розкладці товару. У неї був гарний чоловік та двоє чудових діток. І одного разу вона — по старій пам'яті — вирішила сходити на виставу все тієї ж столичної балетної трупи, яка знову приїхала до їхнього міста. На виході з театру вона зовсім випадково зіткнулася з балетмейстером, що багато років тому своєю відмовою перекреслив всі її надії. Затримавши його на хвилину, вона нагадала про їхню давню зустріч, розповіла про свою роботу і про сім'ю, а потім, не витримавши, все-таки поставила питання, яке мучило її всі ці роки:

- Скажіть, а як ви тоді всього за кілька хвилин, практично навіть не дивлячись у мій бік, визначили, що з мене не вийде професійна балерина?

Сивий, сильно постарілий за цей час балетмейстер відповів з притаманною йому простотою:

- Так, дійсно, я майже не бачив вашого танцю … Але, зрозумійте, я всім претенденток саме так і відповідаю.

- Боже мій, хіба це справедливо? Адже ви ж, по суті, поламали все моє життя … Адже я могла стати балериною!

- Навряд чи, — спокійно відповів балетмейстер. — Якби ви по-справжньому хотіли стати балериною, вас не зупинили б слова незнайомої людини. Ви пробували б знову і знову, прагнучи досягти своєї мети. Але ви вважали за краще відразу здатися. Успіху досягає лише той, хто вірить, що успіх можливий …

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.