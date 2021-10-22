Тиск на опозицію? Зарубіжні ЗМІ розкритикували Зеленського за нову спробу переслідування Медведчука

У жовтні число згадок про Медведчука в зарубіжних ЗМІ різко зросло, що зумовлено новими спробами української влади обмежити його політичну діяльність. Авторитетні міжнародні ЗМІ розкритикували президента Володимира Зеленського за чергове політичне переслідування Віктора Медведчука.

Так, Reuters, Bloomberg та France Presse, а також численні ЗМІ Швейцарії, Канади, США, Німеччини, Іспанії, Франції та Великої Британії, посилаючись на незаконні дії Офісу генеральної прокуратури і СБУ щодо посилення тиску на Віктора Медведчука шляхом чергової активізації розслідування щодо лідера української опозиції вказали, що нове незаконне розслідування і формальна підозра в державній зраді відносно українського політика тільки підсилює напругу в двосторонніх відносинах Києва і Москви і зводить нанівець стабілізацію ситуації у регіоні.

Reuters пише, що нові звинувачення щодо Віктора Медведчука в Україні назвали димовою завісою, щоб відвернути увагу від правопорушень самого уряду.

«А партія Медведчука ОПЗЖ у п'ятницю заявила, що останні звинувачення показали «повну безпорадність» прокуратури, яка не обгрунтувала раніше висунуті проти нього звинувачення. У своїй заяві партія звинуватила уряд президента в спробі «відвернути увагу людей від їх катастрофічних невдач», — повідомляє Reuters.

При цьому, як зазначає Bloomberg, ексглава Національного банку України Валерія Гонтарєва назвала спільну заяву глави СБУ Івана Баканова і Генерального прокурора України Ірини Венедиктової щодо нібито нових доказів у справі Віктора Медведчука — «нісенітницею».

«Я ніколи не мала нічого спільного з Медведчуком, якого ніколи в житті не бачила, ні з фінансуванням тероризму, ні з покупкою вугілля або електроенергії», — наводить слова Гонтаревої видання.

Сам же Віктор Медведчук, як повідомляє France Presse, назвав повідомлення йому чергової підозри юридично нікчемним фактом, зазначивши при цьому, що в черговій кримінальній справі проти нього відсутній не тільки склад злочину, але і подія злочину.

«Якби я не був юристом, я б сказав, що це — повний абсурд. А враховуючи, що я все-таки маю якесь відношення до юриспруденції, хотів би сказати, що ці звинувачення, які інкримінують мені за цими двома статтями, вони, по-перше, і я підкреслюю це, стосуються листопада 2014 року та січня 2015-го. Я акцентую на цьому увагу, тому що я вважаю, що безпідставність, яка сьогодні покладена в основу так званої обґрунтованості так званого мені повідомлення про підозру, є нічим іншим як юридично нікчемними фактами, які випадково були набрані для того, щоб „зліпити“ це звинувачення і говорити про нього сьогодні», — нагадало видання слова політика.

Багато із зазначених видань фактично охарактеризували чинний режим Зеленського як диктаторський і авторитарний.

Своєю чергою Forbes звернув увагу аудиторії на те, що президент Зеленський прагне зміцнити владу шляхом розправи зі своїми політичними опонентами, зокрема з Віктором Медведчуком.

При цьому видання відзначає, що Україна загрузла в корупційних скандалах.

«Документи Пандори» не обіцяють нічого хорошого Україні і погано позначаться на Зеленському", — написав Forbes.

А видання Teller Report пише, що заява Зеленського про можливість обміну Медведчука свідчить про те, що він побоюється за свій рейтинг, а опозиційний політик став політичним в'язнем нинішньої влади .

Нагадаємо, 8 жовтня представники ГБР повісткою викликали Медведчука нібито для ознайомлення з матеріалами давно вже закінченої кримінальної справи про державну зраду і порушення правил ведення війни. Водночас, представники ОГП зробили спробу в порушення законодавчої процедури вручити опозиційному політику нову підозру.

Пізніше Генпрокуратура і Служба безпеки України все ж оголосили нову підозру в зраді і сприянні тероризму Віктору Медведчуку.

12 жовтня Печерський районний суд прийняв рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту Медведчуку за новою підозрою до 7 грудня. Сам Медведчук заявив, що продовжить боротьбу з нинішньою владою, незалежно від того, наскільки посиляться репресії щодо нього.

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