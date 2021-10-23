Рабінович назвав Медведчука символом опору і пояснив чому

Народний депутат Віктор Медведчук став справжнім символом опору режиму діючої влади. Про це заявив співголова партії ОПЗЖ Вадим Рабінович в ефірі російського телеканалу, передає 112.ua.

«Він — молодець! У нас політики українські завжди, коли піддавалися гонінням, відразу починали втрачати свідомість, приносити довідки, тікати з країни, кутатися в ковдру, за швидкою допомогою приїжджати. Поведінка нашого соратника — це великий приклад. Він стає символом опору режиму, і саме від такого вчинку, як Медведчук сьогодні, і народиться даний опір, тому що більше терпіти цього не можна. А я звик, у мене 12 кримінальних справ за всі поїздки в Москву, тому буде 13, гарне число, я люблю 13», — заявив Рабінович.

Політик підкреслив, що лідер опозиції вибрав саме шлях боротьби, а не втечі з України.

«Кожна людина для себе приймає якісь рішення. Я не розумію, що значить видавити громадянина України з України. Це було неправильно. І Віктор вибрав саме шлях боротьби, шлях, яким мільйони, можливо, і співчувають, але бояться. Завжди повинен знайтися якийсь лідер. Ми багато з ним розмовляли до того, як це сталося, ми розуміли, що буде. За два дні до пред'явлення обвинувачення, ми з ним практично години чотири просиділи, обговорюючи всі варіанти. Ми очікували і, повірте мені, зараз очікуємо ще можливого арешту, не просто домашнього арешту, а й справжнього арешту. Було у них бажання три дні тому мільярд застави дати, щоб посадити в тюрму. Розумієте, це креативні хлопці, вони такого можуть понавигадували … І, тим не менш, бачите, людина з відкритим обличчям пішла…», — вважає Рабінович.

Фото zagittya.com.ua

25

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter