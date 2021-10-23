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«Однозначно, беззастережно»: Кузьмін висловив упевненість в виправданні Медведчука

11:02 23 жовтня 2021
Ренат Кузьмін

Депутат ВР від партії ОПЗЖ Ренат Кузьмін висловив упевненість в виправданні Віктора Медведчука. Про це нардеп заявив в ефірі телеканалу «Перший Незалежний».

За словами Кузьміна, в 2015 році Медведчук займався гуманітарними питаннями на Донбасі за наказом Валентина Наливайченка, який тоді займав пост глави СБУ, а тому всі звинувачення на його адресу є абсурдними.

«Щоб усім остаточно був зрозумілий абсурд перш за все, я хочу сказати наступне: ніколи Медведчука за це в тюрму не посадять, він буде виправданий», — сказав Кузьмін.

У той же час політик упевнений, що Європейський суд з прав людини «однозначно, беззастережно» прийме рішення на користь Медведчука.

«Це все марення, це все божевілля закінчиться, люди покинуть владні кабінети і займуть гідне або необхідне для них місце», — додав Кузьмін.

Як повідомлялося, у першій кримінальній справі Печерський районний суд прийняв рішення про продовження термінів запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту Віктору Медведчуку на 2 місяці, до 31 жовтня.

Нагадаємо, 8 жовтня Ренат Кузьмін розповів, як представники ГБР повісткою викликали Медведчука нібито для ознайомлення з матеріалами давно вже закінченої кримінальної справи про держзраду і порушення правил ведення війни. В цей же час, за словами нардепа, представники ОГП спробували вручити опозиційному політику нову підозру в державній зраді і сприянні тероризму, порушуючи закон. Однак адвокати Медведчука не дали прокурорам зробити це. Пізніше він опублікував відео, як прокурори спробували вручити чергову підозру Медведчуку, однак адвокати політика припинили цю спробу.

Уже в понеділок, 11 жовтня, Кузьмін повідомив, що Медведчуку все-таки вручили клопотання про арешт або заставу в один мільярд гривень. Це при тому що Медведчук вже знаходиться під домашній арештом, його не порушує і за законом суд просто не може змінити йому запобіжний захід на більш тяжкий.

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