Депутат Верховної Ради Ренат Кузьмін, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про можливість обміну глави політради партії «Опозиційна платформа — За життя», народного депутата Віктора Медведчука, заявив, що голова політради партії ОПЗЖ був узятий в заручники, для того щоб шантажувати російського лідера Володимира Путіна. Парламентарій також припустив, що українського політика можуть обміняти на дешевий газ чи вугілля. Про це повідомляє 112ua.tv з посиланням на матеріал англомовного новинного сайту Pledge Times.

У той же час експерт Кеннет Рапоза на сторінках журналу Forbes висловив думку, що арешт Медведчука за підозрами в державній зраді та терористичній діяльності без проведення кримінального розслідування ясно показує намір Зеленського ліквідувати опозицію за всяку ціну.

Рапоза пов'язав переслідування політичних суперників з просуванням закону про олігархів, який зараз знаходиться на розгляді Венеціанської комісії. Цей закон, на думку експерта, стане інструментом для нанесення політичних ударів по конкурентам за допомогою індивідуальних санкцій без суду. Авторитаризм української влади, додав політолог, призвів до серйозного газової кризи, здатному ще більше підірвати довіру людей до Зеленському.

У Росії продовження арешту Медведчука також вважають зведенням рахунків з конкурентами.

«Ми з самого початку сказали: то, що відбувається з Медведчуком, це, звичайно, не що інше, як зведення політичних рахунків з політичним конкурентом», — заявили в Росії.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK. Згідно з указом, який набув чинності з моменту підписання, до телеканалів застосовані санкції протягом п'яти років. Це передбачає блокування мовлення всіх трьох телеканалів.

26 лютого журналісти незаконно закритих президентом Володимиром Зеленським телеканалів об'єдналися та створили новий телеканал — «Перший Незалежний». Засновниками нового медіа стала група журналістів, які раніше працювали на каналах «112 Україна», NewsOne і ZIK. Але буквально через годину після початку мовлення влада незаконно відключила телеканал від ефіру.

20 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони ввести санкції проти 8 осіб — серед них голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

13 травня в Печерському суді Києва обрали запобіжний захід голові політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку. 21 травня Київський апеляційний суд залишив в силі цілодобовий домашній арешт для нардепа. 9 липня суд продовжив домашній арешт Віктора Медведчука до 7 вересня. Відразу ж після початку засідання адвокати лідера ОПЗЖ заявили про відвід судді Сергія Вовка. Річ у тому, що Вовк вирішив розглядати питання продовження термінів досудового розслідування без сторони захисту. Але у підсумку суд відхилив клопотання про відвід судді та прокурора.

30 липня Київський апеляційний суд відмовив адвокатам голови політради «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука у задоволенні апеляції щодо продовження строків домашнього арешту політика до 7 вересня.

В ході судового засідання 2 вересня Печерський районний суд прийняв рішення про продовження термінів ув'язнення у вигляді домашнього арешту ще на 2 місяці, до 31 жовтня.

В ОПЗЖ відреагували на це правове свавілля і заявили, що такі дії влади — відверта та цинічна політична розправа над опозиційним політиком, який своєю принциповою позицією розкриває непрофесіоналізм, продажність і антинародний характер влади.

Коментуючи ситуацію, Віктор Медведчук підкреслив, що його адвокати повністю готові до процесу оскарження запобіжного заходу і у них є докази, які спростовують звинувачення прокуратури і доводять незаконність застосування до нього домашнього арешту.

Так, стороною захисту було подано апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва про продовження запобіжного заходу політику. Однак 30 липня Київський апеляційний суд відхилив її, незважаючи на розгром усіх доводів обвинувачення.

8 жовтня народний депутат від партії «Опозиційна платформа — За життя» Ренат Кузьмін заявив, що представники ГБР повісткою викликали Медведчука нібито для ознайомлення з матеріалами давно вже закінченої кримінальної справи про державну зраду і порушення правил ведення війни. Водночас, за словами нардепа, представники ОГП спробували вручити опозиційному політику нову підозру у державній зраді і сприянні тероризму, порушуючи закон. Однак адвокати Медведчука не дали прокурорам зробити це. Пізніше він опублікував відео, як прокурори спробували вручити чергову підозра голові політради «Опозиційної платформи — За життя», народному депутату Віктору Медведчуку, однак адвокати політика припинили цю спробу.

Вже у понеділок, 11 жовтня, Кузьмін повідомив, що Медведчуку все-таки вручили клопотання про арешт або заставу в один мільярд гривень. Це при тому, що Медведчук вже знаходиться під домашнім арештом, його не порушує, і за законом суд просто не може змінити йому запобіжний захід на тяжчий. Нові звинувачення пов'язані зі зривом постачання вугілля в Україну з ПАР і сприянням постачання палива з окупованих територій Донецької та Луганської областей у 2014 році.

В ході судового засідання у вівторок, 12 жовтня, Печерський районний суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту голові політради «Опозиційної платформи — За життя», народному депутату Віктору Медведчуку за новою підозрою до 7 грудня. Сам Медведчук заявив, що продовжить боротьбу з чинною владою незалежно від того, наскільки посиляться репресії щодо нього. Він підкреслив, що разом з «Опозиційною платформою — За життя» буде продовжувати захищати інтереси українського народу.

У середу, 20 жовтня, мав відбутися розгляд апеляції у цій справі, але Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги прокурорів на рішення суду про запобіжний захід голові політради партії «Опозиційна платформа — За життя», народному депутату Віктору Медведчуку. Судове засідання перенесли на 11:00 9 листопада.

Провідні європейські політики, міжнародні та українські експерти та світові ЗМІ розкритикували указ Зеленського про припинення роботи телеканалів «112 Україна», NewsOne і Zik.

За останні місяці світові ЗМІ, європейські політики та експерти опублікували 96,9 тисячі матеріалів, присвячених цькуванню українською владою опозиції та незалежних телеканалів.

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