Газові переговори в РФ: в ЗМІ не виключили участь Медведчука

Журналіст Олексій Куракін нагадав недавнє інтерв'ю Bloomberg президента Володимира Зеленського, в якому той заявив, що Україна готова запропонувати всім експортерам 50-відсоткову знижку на транзит газу через свою територію до Європи.

«Таким чином ми збільшимо постачання й суттєво допоможемо подолати енергетичну кризу в регіоні», — нагадав журналіст слова Зеленського та додав, що відповіддю на цю пропозицію стала абсолютна тиша навіть з боку Росії, якій перш за все була адресована ця пропозиція.

«Росія не обговорюватиме настільки серйозне питання через якийсь Bloomberg. А офіційних пропозицій про прямі переговори від України поки не надходило», — вважає журналіст і зазначає, що на сьогодні Москва повністю виконує свої контрактні зобов'язання на постачання газу в Європу", — зазначив Куракін і нагадав про «перевиконання», про яке Володимир Путін заявив на пленарному засіданні Російського енергетичного тижня 13 жовтня 2021 року.

«Ми збільшуємо постачання в Європу. „Газпром“ — на 10%, а загалом Росія збільшила постачання до Європи на 15%», — сказав Путін

Крім усього іншого, нагадав Куракін, Росія зараз заповнює власні газові сховища й забезпечує людей теплом.

«А там, де питання транзиту, там можна домовитися й про прямі закупівлі газу, та ще й зі знижкою. За формулою: ми вам, а ви — нам. Адже в умовах дедалі більшої енергетичної кризи „зайвого“ газу у світі не залишилося. І задешево його ніхто продавати не збирається», — пише журналіст і нагадує, що ще у березні 2019 року після прямих переговорів з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і головою правління російського «Газпрому» Олексієм Міллером Віктор Медведчук вже привозив готове рішення — знижка на 25% за умови контракту на пряме постачання газу Україні.

«Зараз купували б газ по 175 доларів за тисячу кубометрів, а не за „європейськими“ цінами — понад 1000 доларів. І під „соусом“ взаємовигідних відносин могли б ще й домовитися про збільшення обсягів транзиту», — вважає Куракін і додає, що, якщо Зеленський справді живе інтересами держави й зацікавлений у реалізації своєї ідеї та насправді хоче вести діалог з РФ, він має звернутися до Медведчука.

На його думку, лідер опозиції має необхідний досвід ефективного перемовника, з ним будуть розмовляти в Москві.

«По-перше, у Медведчука прямий контакт з російським президентом Володимиром Путіним. По-друге, політична еліта РФ йому довіряє, тому у нього солідний багаж уже проведених, численних, результативних переговорів. Тут і неодноразові обміни полоненими, і зняття санкцій Росією з українських містоутворювальних підприємств, і можливість виробляти в Україні російську вакцину „Супутник V“», — перерахував Куракін і додав, що ці переговори можуть стати дуже вдалим «стартапом» для початку всеосяжного відновлення відносин з північним сусідом.

«А може й нічого не робити. Зовсім нічого! Але тоді недавній „сюрприз“ КМІС — з рейтингами президента, які обвалилися, — виявиться лише „квіточкою“. А „ягідка“ буде пізніше — коли українці отримають перші зимові платіжки за газ і тепло», — резюмував журналіст.

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