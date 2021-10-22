30 жовтня 2021

Це сталося 30 жовтня 1938 року. Рівно о 20:00 за східним часом у прямому ефірі популярної американської радіокорпорації Сі-Бі-Ес «Коламбіа» після короткого прогнозу погоди розпочалася трансляція концерту легкої музики з нью-йоркського готелю «Парк-плаза». Раптом виступ музикантів було перервано терміновим повідомленням Міжконтинентальної служби радіоновостей про загадкові спалахи на поверхні Марса, які зафіксував професор Фаррелл із обсерваторії Чикаго Маунт-Дженкінс. Знову в ефірі залунало танго. Потім професор Прінстонської обсерваторії Річард Пірсон запевнив кореспондента Сі-Бі-Ес у тому, що «на Марсі все спокійно». І знову полилася приємна легка музика.

Але о 21:15 сейсмографічна служба повідомила про те, що за 20 миль від Прінстонського університету об землю вдарилося щось велике, що на вигляд нагадує метеорит. Незабаром пролунало уточнення: місце падіння — ферма поблизу села Гроверс-Міллс, штат Нью-Джерсі. Кореспондент радіостанції в прямому ефірі розповідає про величезний кратер, людські жертви та металевий циліндр, кришка якого починає повільно відкриватися!.. Чи не половину Америки охоплює неймовірна паніка. Намагаючись врятуватися від «прибульців з Марса», тисячі, сотні тисяч людей, прихопивши документи, дітей і свійських тварин, сідають у свої машини і і поспішають хто куди — у ліси, до океанського узбережжя, аби подалі від цього невідомого жаху, що мчить. за ними по п'ятах. Співробітники поліції, екстреної медичної допомоги та держустанов не встигають відповідати на дзвінки божевільних співгромадян.

Якби ці співгромадяни були уважнішими, вони б згадали про те, що з самого ранку відомий режисер Орсон Уеллс анонсував вечірню радіовиставу за мотивами знаменитого роману «Війна світів», написаного його однофамільцем Гербертом Уеллсом. Артисти театру «Меркьюрі в ефірі» підготували цю постановку настільки професійно, що використання ними спецефектів і талановиті монологи «свідків» небувалого вторгнення марсіан на Землю, які передавали «з місця подій» весь кошмар світового масштабу, породили паніку, якої Америка раніше не знала практично ніколи.

Як ви здогадуєтеся, вляглася ця паніка не відразу. На те, щоб заспокоїти населення, вражене пережитими подіями, пішов не один день. Тим більше, що соціологічне дослідження, проведене гарячими слідами, виявило майже 400 тисяч (!) людей, які заявили про те, що вони «особисто» бачили «марсіанські бойові машини», вибухи снарядів і американські війська, що відступають…

Чи варто говорити про те, що Орсон Веллс в одну мить став знаменитим? Причому знаменитим настільки, що коли через кілька років, увечері 7 грудня 1941 року, читаючи в прямому ефірі твір Уолта Вітмена, він несподівано перервався для екстреного повідомлення про напад літаків противника на американську військову базу Перл-Харбор на Гаваях, йому практично ніхто не повірив. Все ще добре пам'ятали його попередній розіграш, що відбувся 30 жовтня 1938 року. Адже бойові дії на Гаваях були справжньою правдою.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.