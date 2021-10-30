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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2009
Скульптор: Alfredo Llorens
Висота: 30 cm
Лімітована серія 1000 виробів Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
У Міжнародний день вегана, який відзначається сьогодні в багатьох країнах світу, я вирішив піти від звичної останнім часом полеміки на тему, хто чинить правильніше — люди, які вживають м'ясо, чи їхні антагоністи, які геть-чисто відкидають навіть саму думку про можливість поїдання тіл живих істот, убитих, оброблених і підготовлених для задоволення стародавньої пристрасті людини до м'ясоїдства. Давайте ці наукові та побутові суперечки відкладемо на інший раз. А зараз я розповім вам невигадану японську притчу на цю тему. Сподіваюся, багатьох із вас вона не так потішить, як мимоволі змусить задуматися про правильність нашого вибору.
Одного разу в імператорській сім'ї сталася подія, яка змусила весь двір не на жарт сполошитися. Улюблена дочка імператора несподівано для всіх відмовилася їсти м'ясо. Будь-яке. І м'ясо тварин, і м'ясо птахів. Будь-яке. На всі умовляння батьків і вчителів принцеса відповідала рішучою відмовою, пояснюючи своє рішення любов'ю до живих істот і щоразу посилаючись на те, що у любові до всього живого і сущого — її виховували з дитинства. Переживаючи за здоров'я єдиної доньки, батьки запросили до палацу відомого цілителя, який, окрім іншого, славився ще й умінням підтверджувати свої рекомендації філософськими прикладами. Для більшої, так би мовити, переконливості.
- Дітинко, — ласкаво звернувся цілитель до дитини, що здалася йому просто примхливим дівчиськом, — всім добре відомо про те, що корови, вівці, птахи та інші домашні тварини їдять дуже корисну їжу: соковиту траву, овочі, фрукти, зерно. І тому їхнє м'ясо вважається дуже цінним та корисним для здоров'я людини.
- Ви маєте рацію, — на подив швидко погодилася юна принцеса. — Саме тому я вирішила відтепер їсти тільки зелень, овочі, фрукти та каші…
Мудрому цілителю у відповідь залишилося лише розвести руками. Недарма ж кажуть, що вустами маляти промовляє істина.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
- Семене Семеновичу, спробуйте одним словом описати своє ставлення до алкоголю. – Буду!
Вітер: 2 м/с Сх
Тиск: 749 мм