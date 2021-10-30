3 листопада 2021

Якщо ви, друзі мої, подорожуючи Німеччиною, Австрією чи Голландією, в центрі якогось великого міста запитаєте, де можна знайти «бедекер», будь-який перехожий тут же вкаже на найближчу книгарню, в якій вам запропонують кишенькове видання туристичного довідника, що славиться найбільшою правдивістю у Європі. Зараз, щоправда, цікаву інформацію про ті чи інші пам'ятки легко знайти в інтернеті. Але багато мандрівників, як і раніше, продовжують користуватися зручними за форматом та неймовірно насиченими за змістом довідниками, які вже майже 200 років є незамінними для тих, хто вирішив відкрити для себе нові країни.

Ім'я кишеньковим «бедекерам» дала людина, яка народилася рівно 220 років тому, 3 листопада 1801 року, у німецькому Ессені. Син книготорговця Карл Бедекер після закінчення Гейдельберзького університету настільки захопився книговиданням, що спочатку відкрив власний магазин у Кобленці, а потім зайнявся збором відомостей для путівників Німеччиною, Бельгією та Голландією. Перший свій довідник «Подорож Рейном» Бедекер видав 1839 року. Справа це була клопітна і часом навіть небезпечна. Молоду людину, яка на перший погляд безцільно переїжджала з одного міста в інше й визнавала різні відомості у місцевого населення, не раз затримувала поліція.

Представникам закону важко було зрозуміти, кому потрібні подробиці проїзду поштовим диліжансом з Кельна до Кобленця чи плавання пароплавом з Франкфурта-на-Майні кудись там ще. Так, до того ж, із зазначенням цін у ресторанчиках та переліком зупинок у дорозі.

До Карла Бедекера у Європі вже створювалися, умовно кажучи, туристичні довідники. Але в основному це були поради тим, хто за родом своєї роботи змушений багато їздити різними регіонами, і кому слід було остерігатися різних небезпек, з якими можна було зіткнутися в дорозі.

У туристичних довідниках Бедекера вперше з'явилися описи визначних пам'яток міст, які допомагають мандрівникові більше дізнатися й побачити у місцях прямування. Його історичні екскурси були й залишаються актуальними досі. Як, наприклад, знаменитий путівник Єгиптом і Суданом, до підготовки якого Бедекер залучив кращих єгиптологів того часу.

Путівниками Бедекера європейськими країнами із задоволенням користувалися композитор Жак Оффенбах, письменник Марк Твен, художник Адольф фон Менцель. «Бедекер так само кардинально змінив сучасний світ, як Гегель і Маркс», — писала про нього лондонська газета Times.

Помер Карл Бедекер у 1859 році, залишивши дітям успішну справу. До речі, процвітає вона й досі. Адже кишенькові «бедекери», як і раніше, залишаються одними з найбільш популярних туристичних довідників у Європі.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.