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Uber Shuttle йде з Києва: як повертатимуть гроші клієнтам

10:27 17 листопада 2021
Uber Shuttle йде з Києва: як повертатимуть гроші клієнтам

З 19 листопада 2021 року компанія Uber закриває сервіс Uber Shuttle у Києві. Як повідомляє «Наш Київ», кошти користувачам будуть компенсовані в інших послугах компанії чи на картку.

У блозі компанії також нагадали, що сервіс працював в Україні протягом 2,5 років.

Невикористаний баланс пакетів Shuttle, дійсних станом на 19 листопада, повернуть на карту, з якої було здійснено покупку.

Довідково: Uber Shuttle був спеціальним видом маршрутного таксі. Його можна було бронювати за принципом стандартного таксі, попередньо вказавши місце посадки та місце висадки. При замовленні місця було потрібно пройтись до найближчої зупинки та вийти саме там, де мікроавтобус зупиняється маршрутом. Цим сервіс відрізняється від стандартного таксі і в цьому ж аспекті він нагадував класичну маршрутку.

Нагадаємо, влітку 2020 року компанія закрила свій сервіс доставки їжі Uber Eats. Таким чином, наразі у столиці продовжує працювати тільки таксі від Uber.

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