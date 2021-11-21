Свинина, хліб та молоко: які продукти та на скільки подорожчають до лютого

До кінця року в Україні продовжиться зростання цін на харчові продукти. На думку експертів, сезонне підвищення цін на молоко та молочні продукти орієнтовно триватиме до лютого, передає UBR.

Дорожчатимуть хлібопродукти та м'ясо.



Радник зі стратегічного розвитку президента Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа уточнив, що за рік, з вересня 2020 по вересень 2021 року, серед харчових продуктів в Україні найбільше подорожчали цукор (на 88%), олія (72%), яйця (61%) та хліб (17%).

За його словами, виробники яєць скоротили виробництво через збитковість у 2020 році.



Причиною подорожчання цукру та олії стала кон'юнктура світових ринків.

Лапа вважає, що найближчим часом не буде помітного зростання цін на цукор та олію у зв'язку з надходженням на ринок продукції, виробленої з урожаю 2021 року.

Приплив імпортної продукції міг би стримати зростання ціни молока в Україні, зокрема з Польщі, але на ринку ЄС молокопродукти також дорожчають.

Загалом вартість харчових продуктів в Україні, за даними Держстату, збільшилась на 14,3% (вересень 2021 року до вересня 2020-го).

Як свідчить дані Держслужби статистики, станом на жовтень 2021 року середні ціни на харчові продукти були такими:

- батон — 17,1 грн/пів кіло (у грудні 2020 — 14,75 грн);

- яйця — 30,3 грн/десяток (27,48 грн у грудні);

- соняшникова олія — 62,7 грн/л (у грудні — 42 грн);

- яловичина — 175,5 грн/кг (у грудні — 144,8 грн);

- свинина — 115,8 грн/кг (у грудні — 124,6 грн);

- молоко пастеризоване жирністю до 2,6% - 27,6 грн/1 кг (25,6 грн у грудні);

- цукор — 27,8 грн/кг (у грудні — 20,9 грн).

Раніше повідомлялося, що перед новорічними та різдвяними святами, коли традиційно підвищуються ціни на продукти, вартість сала може злетіти з нинішніх 160−165 гривень до 200−250 гривень за кілограм.

11

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter