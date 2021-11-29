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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2009
Скульптор: Design & Decoration Dept
Розмір: 35×52 cm
Лімітована серія 2000 екземплярів Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Всесвітній день свійських тварин, що відзначається сьогодні у багатьох країнах, підштовхнув мене до думки поділитися з вами, мої друзі, старою китайською притчею. Щоправда, вона тільки на перший погляд здається притчею про тварин.
Отже, одного разу миша, помітивши нову мишоловку, встановлену господарем ферми у коморі для зберігання зерна, вирішила розповісти про це курці, вівці та корові.
- Ну, і що у твоїй новині важливого? — в один голос звернулися до мишки мешканці фермерської садиби. — Мишоловка, люба наша подружка, це твоя проблема. І нас вона не стосується.
Минуло кілька днів. Намагаючись витягти з нової мишоловки змію, що потрапила туди, дружина фермера несподівано була нею покусана. Викликаний з міста лікар призначив хворій жінці різні ліки та процедури, порекомендувавши також давати нещасній свіжий курячий бульйон. Так жертвою обставин першої впала курка.
Дізнавшись про хворобу дружини фермера, звідусіль потягнулися далекі родичі, які приїжджали на ферму й привозили різні рецепти порятунку її від зміїного укусу. Щоб їх щедро пригощати, довелося фермеру зарізати вівцю.
День у день хворій ставало все гірше і гірше. І одного разу, не перенісши мук, вона тихо відійшла в інший світ. Оскільки в цьому селищі здавна було заведено поминки по померлому робити пишними й щедрими, вирішив убитий горем вдівець зарізати для цієї мети корову.
Дивлячись зі своєї маленької норки за тим, як численні гості фермера насолоджуються багатим застіллям, мишка думала про тлінність буття й про те, наскільки в навколишньому світі все буває взаємопов'язане. Навіть тоді, коли спочатку побачити будь-які зв'язки практично неможливо.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Як каже тітка Циля, були б помилки, а виправдання завжди знайдуться...
Вітер: 11 м/с 3х
Тиск: 728 мм