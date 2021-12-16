Розмитнити авто можна в «Дії»: як це працює та яких машин стосується

Віднедавна в Україні з'явилася можливість розмитнити автомобіль онлайн через додаток «Дія». Це може зробити власник автомобіля самостійно, не вдаючись до дорогих послуг митних брокерів та різних посередників. Як це працює?

У середині вересня Кабмін прийняв постанову, яка дає можливість розмитнити транспортний засіб, що імпортується в Україну, через додаток «Дія». Вона набула чинності 2 грудня. «Для десятків тисяч українців ввезення авто часто перетворювалося на обмеження, незручності та затягування. Тому ми ухвалили постанову, яка дозволить через смартфон подавати необхідні документи, сплатити митний збір та завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі», — прокоментував згадане рішення прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нововведення діє поки що як експеримент, який триватиме до 31 грудня 2023 року. Координуватиме його Міністерство цифрової трансформації України. Протягом місяця після набуття проєктом чинності буде відкрито спеціальний рахунок для «стягнення митних платежів» у Держказначейській службі, а протягом двох місяців — забезпечена технічна можливість подання документів для розмитнення через додаток «Дія».

Зверніть увагу, що розмитнити онлайн можна буде не всі автомобілі, а тільки транспорт, який найчастіше ввозиться на територію нашої країни і належить до митної категорії товарів 8703. До неї, зокрема, входять легкові автомобілі, пасажирські фургони та інший транспорт для перевезення людей.

Процедура розмитнення проходитиме онлайн у повністю автоматичному режимі. За допомогою програми «Дія» власник зможе:

отримати вичерпний список документів для вільного оформлення;

подати всі необхідні документи в електронній формі;

отримати нарахування митних платежів у автоматичному режимі;

сплатити митні платежі протягом 10 днів як через додаток «Дія», так і через банки чи інші електронні платіжні системи;

завершити митне оформлення автомобіля в автоматичному режимі.

Тим часом в Україні спостерігаються зміни на всіх сегментах авторинку. Якщо ще недавно в країну завозили дешеві беушні машини зі США та Європи, то тепер вони вже не будуть такими дешевими та вигідними для українських автолюбителів.

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