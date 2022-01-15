Мохаммед Алі боявся літати: 80 років тому народився найвідоміший у світі спортсмен

День в історії: 13—19 січня

13 січня 1942 р. Почалося примусове вивезення населення України в Німеччину.

14 січня 1506 р. У Римі знайшли та перевезли у Ватиканський собор скульптуру «Лаокоон і його сини».

15 січня 1622 р. Народився визначний французький драматург Жан-Батист Мольєр.

16 січня 1918 р. Центральна Рада ухвалила закон про створення української добровольчої армії.

18 січня 1778 р. Англійський мореплавець Джеймс Кук став першим європейцем, який побував на Гавайських островах.

Кассіус Марселлус Клей народився 17 січня 1942 року в місті Луїсвілл (штат Кентуккі) у заможній християнській афроамериканській сім’ї. Стабільні заробітки батьків дозволяли Кассіусу не працювати, але майбутній чемпіон світу не байдикував — мив парти і класні дошки в університеті. На зароблені гроші 12-річний Клей купив червоний велосипед, але його наступного дня вкрали. Хлопчик пожалівся офіцеру поліції Джо Мартіну і сказав, що знайде й відлупцює крадія. Поліцейський відповів: «Перш ніж побити, треба спочатку цьому навчитися». І запросив його до спортзалу, де тренував боксерів. Вже через шість тижнів Кассіус став учасником передачі «Майбутні чемпіони», де отримав перемогу над білим суперником й заявив на камеру, що стане великим боксером. Клей був одним з найперспективніших боксерів Америки. Він винайшов власний унікальний стиль бою — переміщався по рингу навшпиньки з опущеними руками і провокував суперника на атаки, легко ухиляючись від них. За таку манеру його часто критикували спеціалісти.

Заняття боксом і тренування негативно вплинули на успішність у школі. Кассіуса навіть залишили на другий рік. У 1960 році боксер все ж закінчив навчальний заклад дякуючи директору, який вважав, що майбутні успіхи Клея зроблять його школу популярною.

Кассіус намагався перейти до професійного боксу відразу після закінчення школи, але тренер вмовив його взяти участь в Олімпійських іграх 1960 року. Проте виникла проблема — хлопець дуже боявся літати і не хотів навіть стати учасником відбіркового туру, який проходив у Сан-Франциско. Переборовши свій страх, він все ж полетів і виграв турнір. Але квиток на зворотній шлях викинув і поїхав додому потягом. На Олімпіаду в Рим Клей хотів дістатись на кораблі. А коли виявилося, що це неможливо, сказав, що відмовляється від участі в Іграх. Тренеру довелося витратити кілька годин, щоб вмовити боксера. Нарешті він погодився, але заявив, що буде летіти з парашутом.

18-річний боксер переміг у фіналі досвідченого поляка Збігнєва Петшиковського. У США Кассіус не розлучався зі своєю золотою медаллю, навіть спав з нею. Ейфорія від успіху пройшла після того, як Клей у ресторані для білих попросив меню, а йому відмовили в обслуговуванні. Боксер показав свою золоту медаль, але це не допомогло. Олімпійський чемпіон так розлютився, що викинув медаль в річку. Лише через 36 років президент МОК Хуан Антоніо Самаранч вручив знаменитому боксеру дублікат.

В 1964 році Клей здобув перемогу над Соні Лістоном і став чемпіоном світу серед професіоналів. Кассіус вступив до організації «Нація Ісламу» і почав іменуватись Кассіус Ікс, а згодом заявив про зміну свого імені на Мохаммед Алі. У квітні 1967 року за відмову служити в збройних силах США Мохаммеда Алі позбавили боксерської ліцензії й титулу чемпіона світу. Спортсмен відмовився від служби, бо вважав, що чорношкірі, які зазнають утисків, не зобов’язані проливати кров у В`єтнамі: «Я не збирався сваритись з цим В’єтконгом… Вони ніколи не називали мене нігером». 1970 року Алі повернувся на ринг. А 8 березня 1971 року зазнав першої у своїй кар’єрі поразки від тодішнього чемпіона світу Джо Фрейзера.

24 жовтня 1974 року в бою з Джорджом Форменом Алі здобув перемогу й став чемпіоном світу вдруге. У 1978 році Алі приїхав до Москви, де провів декілька показових раундів з радянськими боксерами. Того ж року він став чемпіоном світу втретє. З 1960 по 1981 рік спортсмен провів 61 бій, здобувши 56 перемог. У 37 боях Мохаммед Алі закінчував поєдинок достроково, відправляючи суперника в нокаут. Свій останній бій він провів 1981 року проти Тревора Бербіка і програв. Після цього знаменитий спортсмен пішов з боксу і почав займатися суспільно-політичною діяльністю.

З 1984 року боксер страждав хворобою Паркінсона. 3 червня 2016 року на 75-му році життя Мохаммед Алі помер. Його рекорди за кількістю переможених бійців за титул чемпіона світу у важкій вазі і перемог в боях за об’єднаний титул незалежно від вагової категорії не були побиті протягом 38 років. Після закінчення кар’єри був включений в Зал слави боксу і Міжнародний зал боксерської слави. У 1993 році Мохаммед Алі, за версією Associated Press, був визнаний найвідомішим спортсменом світу. Про нього знали 97 процентів американців.

На фото в заголовку: Перемога Мохаммеда Алі над знаменитим боксером Соні Лістоном вразила шанувальників боксу в усьому світі

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