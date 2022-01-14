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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 1980 — 1996
Скульптор: Salvador Debon
Розмір: 28×52 см Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Одного разу невеликий монастир, розташований у гірській японській провінції, за ніч так засипало снігом, що учням у зал для проведення медитацій довелося пробиратися практично до пояса в кучугурах. Коли перед ними постав учитель, всі дружно приготувалися слухати його настанови.
- Скажіть, — звернувся вчитель до аудиторії, — що нам зараз треба зробити насамперед?
Один учень глибокодумно сказав:
- Напевно слід добре помолитися, щоб швидше настала відлига.
- Ні, не так, — сказав другий учень. — Потрібно у своїй келії перечекати, доки снігопад закінчиться сам собою.
Третій учень, який вважався найрозважливішим, по-дорослому заплющивши очі, поділився набутою в монастирі мудрістю:
- Тому, хто пізнав істину, має бути все одно — йде сніг або не йде сніг…
- А тепер послухайте, що я вам скажу, — вчитель обвів поглядом учнів, які приготувалися записувати кожне вимовлене ним слово. — Лопати в руки — і вперед!
Трапляються в житті моменти, коли краще за будь-які мудрі слова може виявитися просте корисне рішення.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 5 м/с Пн-Зх
Тиск: 746 мм