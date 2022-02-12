Здивуйте коханих новим смаком: оригінальний салат «Гранатове серце» до Дня святого Валентина

Сьогодні — День святого Валентина, який неодмінно варто відзначити у компанії найближчих людей. А частуванням на стіл може стати не лише особливий торт, рецепт якого раніше розповіла фуд-блогер Людмила Борщ, а й барвистий салат.

Спосіб приготування салату «Гранатове серце» розповіли творці Telegram-каналу ТОП Салати.

Необхідні продукти:

відварена або запечена куряча грудка — 1 шт

подрібнені волоські горіхи — 80 г

твердий сир — 180 г

відварений або запечений буряк — 1 шт

відварена або запечена морква — 1шт

гранат — 1 шт

яйця — 5 шт

майонез — 200 г

сіль, перець — за смаком

Етапи приготування:

куряче філе нарізаємо дрібними кубиками; цибулю нарізаємо на кубики і обсмажуємо на олії; яйця, моркву, сир та буряк натираємо на великій тертці; гранат розбираємо на зерна.

Викладаємо салат шарами (бажано використовувати форму у вигляді серця), посипаючи кожен шар сіллю та чорним перцем:

1 шар — куряче філе;

2 шар — обсмажена цибуля, майонез;

3 шар — яйця;

4 шар — морква, майонез;

5 шар — сир;

6 шар — волоські горіхи, майонез;

7 шар — буряк, майонез;

8 шар — зерна граната.

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