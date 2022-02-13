19 лютого 2022

Ельза Леждей, що народилася 19 лютого 1933 року в Севастополі, цілком могла стати морячкою. І це було б цілком природно, адже з дитинства навколо тільки й чула розмови про море та море. Але дівчинці так хотілося опанувати якусь незвичайну, не морську професію, що одного разу в 5-му класі вона навіть пішла до місцевого відділення гастрольної діяльності найматися на роботу артисткою. На роботу її, звичайно, не взяли. Але, відправляючи додому, докладно розповіли, що і як зробити для здійснення поставленої мети.

І що ви думаєте, закінчивши школу, Ельза подалася до Москви, де успішно склала іспити відразу в два театральні училища — у Щукінське та Щепкінське. Вибрала друге. Після училища Леждей у театрі працювала недовго. Юну красуню швидко помітили спритні помічники кінорежисерів, і вже незабаром вона знялася у своєму першому фільмі — історичній драмі Юрія Єгорова «Море студене» (1955). Певна річ, без моря і тут не обійшлося.

Поки одні кінорежисери її тільки помічали, інші встигали навіть закохатися в неї. Так сталося з відомим режисером Володимиром Наумовим, який, ставши чоловіком Ельзи, тут же зняв її в одній з головних ролей у фільмі «Павло Корчагін» (1956). У наступній картині Наумова під назвою «Вітер» Леждей зіграла повію, що, втім, не завадило їй бути запрошеною на зйомки чудової «Балади про солдата» Григорія Чухрая.

А потім у Ельзи настав зовсім новий період. І не тільки в особистому житті, в якому після бурхливого роману з неймовірно популярним у ті роки актором В'ячеславом Шалевичем вона вдруге вийшла заміж за іншого популярного актора — Всеволода Сафонова. На початку 1970-х на екрани вийшла перша серія знаменитого серіалу «Слідство ведуть знавці», в якому одна з головних ролей була прописана спеціально під Леждей. Мільйони глядачів по вуха були закохані в легендарну трійку співробітників міліції Знаменського (Георгій Мартинюк), Томіна (Леонід Каневський) та Кібріт (Ельза Леждей). Актори настільки органічно доповнювали один одного у фільмі, який розтягнувся аж на 22 серії, що кіномани багаторазово встигли їх за цей час пережити і розвести. Хоча нічого подібного у сценарії не було й близько — радянські міліціонери на службі думали лише про роботу!

Цей гучний серіал приніс акторці і всесоюзну славу, і таке ж забуття, яке за цією славою послідувало. Образ чарівної Зіночки Кібріт настільки приклеївся до неї, що на інші ролі запрошувати Леждей режисери вже просто не хотіли. Після закриття серіалу вона лишилася без роботи. А ще через три роки пішов з життя коханий чоловік, з яким вона прожила понад 20 років. Вмирала Ельза Леждей на самоті, зрідка відвідувана Олексієм, сином від першого шлюбу. 12 червня 2001 року її не стало…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.