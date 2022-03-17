Можна зберігати роками: якими продуктами варто запастись на час війни

В охоплених бойовими діями регіонах жителі вже усвідомили, наскільки важливо зібрати вдома резерв води та базових продуктів харчування. Центр громадського здоров'я МОЗ склав список продуктів, які вкрай бажано мати в запасі на випадок оголошення тривалої комендантської години або під час довгого перебування в укритті.

Консерви м'ясні або рибні, готові до вживання. Бажано вибирати ті, що відкриваються без консервного ножа або подбати про те, щоб ніж зберігався поблизу. Їжа з герметичних контейнерів, така як консерви, вважається безпечною навіть у разі надзвичайної радіаційної ситуації.

Також необхідний запас продуктів, які не вимагають термообробки, що дуже важливо в умовах укриття:

консервовані овочі, фрукти, ягоди.

сушені фрукти, ягоди.

білкові, злакові, фруктові батончики.

горіхи.

пластівці, гранола, хлібці.

арахісове масло. Висококалорійний продукт, допомагає швидкому насиченню.

Якщо є ймовірність труднощів із забезпеченням водою корисно мати в запасі:

консервовані соки;

пастеризоване молоко.

Для організації харчування немовлят необхідні:

дитячі суміші;

сухе молоко;

бутильована вода.

Крім того, важливо зібрати запас продуктів, які не вимогливі до температури зберігання та в сухих умовах залишаються придатними кілька років:

макаронні вироби;

рис білий;

квасоля, горох, інші бобові;

цукор;

мед;

сіль.

Фахівці з охорони здоров'я радять при закупівлі бакалійних продуктів великими партіями продублювати на кожній упаковці термін придатності.

Нагадаємо, раніше були опубліковані рецепти найпростішого домашнього хліба, а також способи збереження м'яса, якщо немає доступу до електроенергії.

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