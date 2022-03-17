Можна зберігати роками: якими продуктами варто запастись на час війни
В охоплених бойовими діями регіонах жителі вже усвідомили, наскільки важливо зібрати вдома резерв води та базових продуктів харчування. Центр громадського здоров'я МОЗ склав список продуктів, які вкрай бажано мати в запасі на випадок оголошення тривалої комендантської години або під час довгого перебування в укритті.
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Консерви м'ясні або рибні, готові до вживання. Бажано вибирати ті, що відкриваються без консервного ножа або подбати про те, щоб ніж зберігався поблизу. Їжа з герметичних контейнерів, така як консерви, вважається безпечною навіть у разі надзвичайної радіаційної ситуації.
Також необхідний запас продуктів, які не вимагають термообробки, що дуже важливо в умовах укриття:
- консервовані овочі, фрукти, ягоди.
- сушені фрукти, ягоди.
- білкові, злакові, фруктові батончики.
- горіхи.
- пластівці, гранола, хлібці.
- арахісове масло. Висококалорійний продукт, допомагає швидкому насиченню.
Якщо є ймовірність труднощів із забезпеченням водою корисно мати в запасі:
- консервовані соки;
- пастеризоване молоко.
Для організації харчування немовлят необхідні:
- дитячі суміші;
- сухе молоко;
- бутильована вода.
Крім того, важливо зібрати запас продуктів, які не вимогливі до температури зберігання та в сухих умовах залишаються придатними кілька років:
- макаронні вироби;
- рис білий;
- квасоля, горох, інші бобові;
- цукор;
- мед;
- сіль.
Фахівці з охорони здоров'я радять при закупівлі бакалійних продуктів великими партіями продублювати на кожній упаковці термін придатності.
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