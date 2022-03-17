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Клуб споживачів

Можна зберігати роками: якими продуктами варто запастись на час війни

12:35 17 березня 2022
продукти

В охоплених бойовими діями регіонах жителі вже усвідомили, наскільки важливо зібрати вдома резерв води та базових продуктів харчування. Центр громадського здоров'я МОЗ склав список продуктів, які вкрай бажано мати в запасі на випадок оголошення тривалої комендантської години або під час довгого перебування в укритті.

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Консерви м'ясні або рибні, готові до вживання. Бажано вибирати ті, що відкриваються без консервного ножа або подбати про те, щоб ніж зберігався поблизу. Їжа з герметичних контейнерів, така як консерви, вважається безпечною навіть у разі надзвичайної радіаційної ситуації.

Також необхідний запас продуктів, які не вимагають термообробки, що дуже важливо в умовах укриття:

  • консервовані овочі, фрукти, ягоди.
  • сушені фрукти, ягоди.
  • білкові, злакові, фруктові батончики.
  • горіхи.
  • пластівці, гранола, хлібці.
  • арахісове масло. Висококалорійний продукт, допомагає швидкому насиченню.

Якщо є ймовірність труднощів із забезпеченням водою корисно мати в запасі:

  • консервовані соки;
  • пастеризоване молоко.

Для організації харчування немовлят необхідні:

  • дитячі суміші;
  • сухе молоко;
  • бутильована вода.

Крім того, важливо зібрати запас продуктів, які не вимогливі до температури зберігання та в сухих умовах залишаються придатними кілька років:

  • макаронні вироби;
  • рис білий;
  • квасоля, горох, інші бобові;
  • цукор;
  • мед;
  • сіль.

Фахівці з охорони здоров'я радять при закупівлі бакалійних продуктів великими партіями продублювати на кожній упаковці термін придатності.

Нагадаємо, раніше були опубліковані рецепти найпростішого домашнього хліба, а також способи збереження м'яса, якщо немає доступу до електроенергії.

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