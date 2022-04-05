7 квітня 2022

Одному молодому чоловікові настільки ясно бачилася несправедливість світового устрою, що він вирішив змінити світ на краще. З того часу він не втомлювався щодня молитися: «Боже, допоможи мені змінити світ на краще».

Минуло чимало років, і вже зрілою людиною він зрозумів, що змінити світ йому виявилося не під силу. Тоді він почав молитися: «Боже, допоможи мені змінити хоча б моїх найближчих людей — дружину та дітей…»

Минуло ще років із двадцять. І ось, вже будучи зовсім літньою людиною і передчуваючи свою скору смерть, старий звернувся до Бога зі словами: «Мені не вдалося змінити ані світ, ані навіть сім'ю. Так допоможи мені, Боже, змінити хоча б себе самого!..»

«Пізно, — відповів Бог. — Тепер ти цього вже не встигнеш. Адже саме з цього і треба було починати…»

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.