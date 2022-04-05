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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2016
Скульптор: Alfredo Llorens
Розмір: 60×44 cm
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Мабуть, не відкрию жодної таємниці, якщо зізнаюся, що в ці важкі дні подібні думки турбують багатьох із нас. Як бути в ситуації, коли у багато разів переважаючі сили агресора постійно поповнюються з невичерпних джерел тупою, зомбованої кремлівським телебаченням, біомасою, готовою матерями своїми жертвувати задля виконання ідей збожеволілого диктатора, а захисники нашої землі, що зазнала віроломного нападу, вже майже два місяці стримують зло, демонструючи чудеса мужності, але не маючи можливості ні відпочити, ні зміцнити свої лави свіжим поповненням? Що й казати, ці непрості роздуми готові одних кинути в безодню засмучення, інших — підштовхнути до пошуку нестандартних рішень, здатних підняти бойовий дух захисників. Багато що залежить від нас.
У зв'язку з цим часто згадую повчальну легенду з японської історії. Якось перед вирішальною битвою відомий генерал Набунага прийняв рішення атакувати десятиразово (!) переважаюче військо супротивника. Він зібрав усіх командирів своєї армії у старому храмі і після короткої молитви сказав:
— Воїни мої, давайте довіримося волі долі. Я зараз підкину монету. І якщо випаде решка, значить, ми переможемо. А якщо…
За якусь мить, піднявши з землі старовинну монету, полководець показав її всім на відкритій долоні. Там була решка!
Наступного дня армія Набунагі здійснила справжнє диво, буквально розгромивши полчища завойовників, що прийшли на японську землю. Подаючи генералу очищений від ворожої крові самурайський меч, вірний зброєносець сказав:
— Ви мали рацію. Від долі ще нікому не вдавалося втекти.
Нічого не відповів йому генерал. Просто дістав старовинну монету і показав, що на обох її сторонах була викарбувана однакова решка.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 6 м/с Пд
Тиск: 736 мм