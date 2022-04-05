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Мануфактура: Сацума
Час створення: кінець ХIX — початок XX століття
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Відомий майстер бойових мистецтв за своє життя встиг навчити чимало учнів. Багато хто давно роз'їхався по всьому світу. Але на ювілей майстра найвідданіші учні вирішили зібратися у нього в будинку. Коли вщухли галасливі вітання та привітання, господар люб'язно запросив гостей випити чаю.
Він закип'ятив великий чайник, заварив найкращий чай і розлив його чашками. Гостей було так багато, що однакового посуду на всіх не вистачило. Тому чашки виявилися різними. Вони всі були чистими та охайними. Щоправда, одні були красивими і дорогими, інші звичайними. Треті ж здавались простими і непоказними. Коли чашки опинилися перед учнями, то першими, природно, було розібрано гарні чашки, а потім уже всі інші.
Майстер усміхнувся і сказав:
«Зверніть увагу. У всіх чашках налитий той самий чай. Але ви першими розібрали дорогі й гарні чашки, а останніми — прості та дешеві. І при цьому ще й уважно розглядали, кому яка дісталася…»
Мушу зауважити, що це, в принципі, нормально — бажати собі найкращого. Важливо тільки пам'ятати, що чашка сама по собі не зробить ваш чай смачнішим. Слід пам'ятати про те, що наше життя — це той самий чай, а все інше — робота, становище, гроші, вбрання тощо — лише навколишня оболонка, лише чашка. І справжня майстерність у бойових мистецтвах полягає не в одному лише вмінні зберегти у бою своє життя, а ще й у вмінні відчувати смак життя.
Смак чаю, як і смак життя, приносить радість і задоволення незалежно від краси чашки. Саме тому найбільш щасливими стають не ті, хто має найдорожче і найкраще, а ті, хто навчився відчувати смак життя та радіти тому, що має…"
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш
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