Урожай малини неодмінно порадує вашу родину: секрети від садівника з Вінниччини

Кожні п'ять-шість років навіть при ретельному догляді урожайність малинника помітно зменшується. Ягоди стають дрібнішими, а смакові якості втрачаються. То ж настав час пересаджувати кущі. За словами садівників, це краще робити саме зараз. Усіма секретами з читачами поділився господар з Вінниччини Олег Вагін.

«Малина є чи не в кожному обійсті, і чомусь побутує думка, що вона практично не потребує догляду і розростається, наче той бур'ян. Проте тільки за дотримання правильної агротехніки можна отримати хороший урожай ягід. Якщо малина росте на одному місці від 4 до 6 років, то тоді вона починає виснажувати ґрунт, відповідно, не отримає всі необхідні мікроелементи для гарного плодоношення, — каже садівник Олег Вагін. - В результаті буде менше ягід, смакові якості теж погіршуються. Крім того, кущі стануть настільки густими, що це призведе до швидкого поширення різних захворювань рослини. Щоб цього не сталось, слід пересаджувати малину.

Насамперед слід обрати правильне місце для пересадки, раджу добре освітлене та щоб було захищено від вітрів. Це часто роблять біля парканів чи за сараєм. Якщо є бур'яни — прополоти. Поряд не мають бути плодові дерева, бо почнеться конкуренція за сонце та вологу. Крім того, слід оглянути й самі кущі малини, на кореневій шийці мають бути бруньки, вони з'являються наприкінці сезону — це ознака того, що закінчилась вегетація, кущі визріли й готові до пересадки. Тоді обріжте пагони на висоту метр від землі. Можна їх переносити на нове місце. Малина надає перевагу родючим та легким ґрунтам з нейтральною кислотністю, то ж їх слід розпушувати".

Звичайну малину на великій площі господар радить пересаджувати траншейним способом — для цього слід зробити спеціальні заглиблення овальної форми глибиною 40−50 сантиметрів. Ширина — близько пів метра.

«Кущі розміщати за 40−45 сантиметрів один від одного. Це дуже зручно під час догляду — потрібно менше води і легше полоти. Можна додати на дно мінеральні чи органічні добрива з вмістом калію та фосфору, яких на ринку досить великий вибір. Тоді коріння засипати землею та рясно полити. Після того знову підсипати ґрунту та полити. Раджу наприкінці замульчувати шаром соломи чи тирси, щоби малина довго тримала вологу. Якщо малини у вас небагато, слід посадити ямковим способом, глибина заглиблень — приблизно 40 сантиметрів і 70 сантиметрів у діаметрі. Розташовувати кущі варто один від одного на відстані 80−90 сантиметрів.

Поливати малину раджу кілька разів на тиждень до настання морозів. Тоді більше шансів, що вона прийметься і ягоди наступного сезону будуть смачними та великими. Мульчувати можна перегнилим гноєм, змішаним наполовину з землею або хвоєю. Це зберігає вологу і не дає бур’янам глушити молоді рослини. Для молодих кущів (до двох років) використовують тільки азотні добрива, вони стимулюють розвиток кореневої системи і наземної частини рослини. Восени під дорослі кущі (починаючи з четвертого року життя) закладається перегній, змішаний з сечовиною. На 1 метр — не менше 3−4 відер".

142

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter