Стануть вашими улюбленцями: експертка порадила городникам нові перспективні сорти помідорів та перців

Інна Суверток з Вінниччини вже багато років розводить нові та цікаві сорти помідорів і перців. Вона розповіла про свої улюблені, аби кожен міг і собі ласувати смачними овочами з грядки.

«Найбільше господарі турбуються про перець, адже не у всіх він відразу приживається, — каже Інна Суверток. — Насамперед ця культура любить пухкий та живильний ґрунт. Розсада перцю у землю має висаджуватись орієнтовно у віці 60−70 днів з моменту сходів. Це десь всередині травня. Щодо сортів, то раджу «Веселий гном», він за розмірами трішки більше оливки. Це справжній екзот і ідеально підходить для фуршетів. Перець «Чудо-паприка» на вигляд як гіркий перець, але він дуже солодкий. Болгарський перець я додаю в борщ, закрутки, до томатного соку. Раджу звернути увагу на сорти «Інгрід», «Червоне вино», «Золотий дощ».

Крім традиційних перців, не залишилися без уваги й помідори. Зокрема, томат «Хурма», його на вигляд навіть не відрізниш від однойменного фрукта. У більшості випадків використовується як салатний. З цього сорту виходять чудові соуси.

Помідор «Золота канарейка», за словами господарки, має форму сливочки із зігнутим носиком, рослина сягає трьох метрів у висоту та плететься по деревах.

Нові сорти вражають різноманіттям кольору та розміру

«Яскравий зелений колір та дивовижний смак має томат „Малахітова шкатулка“, — продовжує Інна Суверток. - „Американський ребристий“ — це середньостиглий сорт, плоди масою 500−700 грамів мають оригінальну форму. Коли вони дозрівають, здається, що кущі обвішані величезними червоними квітами. Можна вирощувати як під плівкою, так і у відкритому ґрунті. Сорт має гарну стійкість до основних захворювань томатів. Родить до пізньої осені, дуже врожайний. „Орлиний дзьоб“ відрізняється м’ясистим соковитим м'якушем, призначений в основному для нарізки в салат. Плюсами сорту є хороша врожайність; транспортабельність; стійкість до несприятливих змін погоди; великі плоди».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що і коли краще садити у квітні та коли проводити роботи в саду.

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