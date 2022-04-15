«Дачне ноу-хау»: як застосовувати соснові голки у боротьбі зі шкідниками

Якщо вірити військовим експертам та деяким астрологам, перемога України над путінськими орками близька, і невдовзі після перемоги багато жителів країни матимуть намір відкрити сезон робіт на дачі.

У зв'язку з цим українцям, які проживають у регіонах з хвойними лісами, напевно, буде цікавий оригінальний спосіб боротьби зі шкідниками в саду та на городі — за допомогою соснових голок.

Для цього потрібно взяти 1 кг хвої на 5 л води і помістити у темне місце на тиждень. Потім щодня помішувати настій, щоб отримати необхідні речовини з соснових голок. Після цього процідити. Перед обприскуванням кущів додати води до початкового об'єму. Додавання 20 г рідкого мила на 5 літрів настою підвищує його дієвість. Застосовувати настій соснових голок слід проти попелиці, мідяниць.

Коли настій треба приготувати терміново, можна взяти соснові голки, залити окропом у пропорції 1:1 і наполягати добу. Процідити, додати рідке мило — препарат готовий. Такий міцний настій слід перед застосуванням розбавити водою 1:5. Досвід городників показав, що обприскування треба проводити ближче до вечора. Ефект зростає багаторазово.

За нормами порада така: на кущ смородини — 1,5 л, на кущ агрусу — 1 л, на кущ малини — 2 л, на квадратний метр суниці — 0,2 л, на доросле дерево — 10 л. Смородину і аґрус обприскують на самому початку цвітіння, щоб запобігти появі вогневки. Операцію повторити з інтервалом 5 днів.

Настій із соснових голок допомагає суниці проти сірої гнилизни — це дуже важливо для збереження врожаю. Сосна пригнічує сіру гнилизну в період дозрівання ягід, тому непогано мульчувати посадки суниці сосновою хвоєю.

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Фото Pixabay

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