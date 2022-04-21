Як отримати гарний врожай перцю: секрети справжнього господаря

Квітень — місяць, сприятливий для робіт на городі, вже можна щось посіяти й у відкритий ґрунт. Про секрети вирощування перцю розповів господар з Вінниччини Віталій Поймало. Він зазначив, що перець потребує особливого підходу від посіву насіння до врожаю. Це теплолюбна рослина, яку необхідно забезпечити регулярним поливом і достатнім освітленням.

«Грунт для розсади перцю повинен бути пухким і повітропроникним, — радить господар. — ⁣Після того, як перець почне рости, підтримуємо температуру +16…+18 вдень та +12…+14 вночі протягом 2−3 днів, потім температуру підвищуємо до +22…+24 вдень та +18…+20 вночі. До речі, низька позитивна температура загартує розсаду. Вона вийде міцною, кремезною і дасть врожай раніше, ніж незагартована.

Цілодобово підсвічуйте розсаду з появи петельки сходів до утворення першого справжнього листочку. Навіть уночі фотосинтез продовжується і перець росте.

⁣Рівномірно поливайте розсаду перцю, навіть незначні перепади вологи викликають старіння коріння, тому ґрунт завжди повинен бути вологим. Підтримуйте вологість повітря в межах 60−70%, це гарантія повного розкриття листя та правильного формування рослини".

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Обов'язково, за словами господаря, слід підгодовувати перець водорозчинними добривами.

«Двічі на місяць поливайте перець біогумусом — він стимулює розвиток кореневої системи, — радить Віталій Поймало. — Обов'язково видаляйте першу квітку. Якщо перець зав'яжеться, то буде тягнути всі сили на себе, а якщо квітів не буде, то після висадки рослина пустить всі сили на формування кореневої системи та листя, що послужить основою для рясного врожаю надалі».

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