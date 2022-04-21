Рашисти є прямими спадкоємцями орди: Борислав Береза про природу варварства російської армії в Україні

Верховна Рада закликала світ визнати геноцидом злочини російської армії у Бучі, Бородянці, Ірпені, Харкові та Маріуполі та попередила, що якщо не зупинити путінську орду, то подібне може повторитися на вулицях європейських міст. Про природу звірств рашистів у своєму блозі у Фейсбуці написав український політик Борислав Береза.

«Ми з колегами обговорювали чим мотивуються рашисти, коли мародерять, гвалтують, грабують або знищують міста. І зійшлися на тому, що причина цього варварства у самій суті, ким є рашисти. Вони є прямими спадкоємцями орди. Тієї самої татаро-монгольської орди, яка спалювала міста і вирізала місцевих жителів без будь-якої користі. Це робилося з жорстокості й тому, щоб нагнати страх інших.

Рашисти роблять так само. Вони жорстоко вбивають місцевих жителів і руйнують міста. Вони грабують будинки та квартири, виносячи з них пральні машини, чиїсь старі труси і навіть собачі будки. Вони ґвалтують і творять безчинства, як дикі аморальні варвари, якими і є. До речі, руйнація наших міст відбувається із двох причин. Перша — це те, що у них не планують жити рашисти. Це принцип — «так не діставайся ж ти нікому». Друга — це банальна заздрість. Заздрість до того, що хтось живе краще за них. У цьому випадку російські варвари та вандали, які навмисне знищують усі наші культурні та матеріальні цінності, виявляють свою сутність і показують, чиї традиції вони успадковують.

Згадайте історію і те, як колись орда діяла. Наприклад, при взятті Києва 1240 року. Тоді зламавши опір киян, монголи влаштували масову різанину. Лаврентьєвський літопис повідомляє: «Взяли монголи Київ та храм святої Софії пограбували і монастирі всі. А ікони, і чесні хрести, і всі церковні прикраси забрали та побили мечем усіх людей від малого до великого». Подібний опис залишив Плано Карпіні: «Монголи велике побиття в землі Русії, зруйнували міста і фортеці і вбили людей, обложили Київ, який є столицею Русії і після тривалої облоги вони взяли його і вбили мешканців міста: звідси, коли ми їхали через їхню землю, ми знаходили незліченні голови та кістки мертвих людей, що лежали в полі; бо це місто було дуже великим і дуже багатолюдним, а тепер воно перетворене майже ні в що: ледве існує там двісті будинків, а людей тих тримають вони у найтяжчому рабстві». До речі, факт масової різанини підтверджений археологічними розкопками.

Тому не дивуйтесь такій поведінці та нелюдяності окупантів. Це їхня суть. Це в них закладено генетично. Це в них свідчить історична пам'ять. А ще їх з дитинства вчили тому, що це нормально і вписується в їхню парадигму світосприйняття. І розуміють вони лише силу. Силу вони завжди бояться та поважають. І це теж сягає корінням в історію. Тому єдине, що ми можемо протиставити окупантам — це не умовляння, не вмовляння і не спроби достукатися до їхньої людяності, а лише системна утилізація ворога з наступним примусом до миру. Інакше вони не розуміють. На жаль".

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