«Після перемоги готуватимемо вино»: як отримати щедрий урожай винограду

Зазвичай у саду крім смородини та малини вирощують і виноград. Як вибрати здорові саджанці винограду, правильне місце посадки та щорічно отримувати щедрий урожай? Це знає господар, який займається вирощуванням винограду понад 20 років.

- Виноград — така культура, яка потребує уваги до себе не лише влітку, а практично цілий рік, — каже садівник із Вінницької області Віктор Семенюк. — На зиму його треба добре вкрити, стежити, щоби лози не померзли. Навесні — своєчасно відкрити, щоб не запліснівіли бруньки. Всі свої саджанці з осені я зберігаю у льоху, щоб вони перебували у стані спокою та не травмували кореневу систему. Коріння замотую в поліетиленовий пакет із зволоженою тирсою або піском. Температура має бути від 0 до 5 градусів тепла, якщо вище 8 градусів, то починається ріст коріння і прокидається життєдіяльність, а це витрати сил рослини. Дуже часто на ринках продають неякісні саджанці. При виборі слід звернути увагу, щоб коріння було вологим, тому що якщо раз пересохло, то воно більше не відновиться. На вигляд такий виноград буде в'ялим, а при розрізі корінця його колір буде сіруватим.

— Як вибрати найкраще місце для висадки винограду та як підготувати ямки?

- Раджу вибирати південну сторону ділянки, що добре прогрівається сонцем, і щоб не було поблизу великого дерева на зразок черешні, горіхів і груш. Тоді починається справжня боротьба за виживання, оскільки виноград дуже чутливий до світла. У міжряддя можна висаджувати часник та цибулю. Якось я висадив біля винограду полуницю і мав головний біль. Тому що потрібно було обприскувати грона у червні, коли максимальна загроза грибків, і довелося полуницю накривати агроволокном, щоби на ягоди не потрапили гербіциди.

Важливо не поспішати висаджувати саджанці винограду в холодну землю. Так, рослина житиме, але всі сили витрачатиме на виживання. Тому краще почекати, щоб кущ перебував у стані спокою в природних умовах із нетравмованою кореневою системою. А висаджувати тоді, коли достатньо прогріється земля та настануть сприятливі умови для гарного старту. Якщо вже висадили виноград, то потрібно насипати купу землі, щоб сховати бруньки від температурних перепадів, а з настанням постійного тепла розкрити і зробити лунку глибиною 10−15 см, щоб сонце краще прогрівало кореневу землю.

Що стосується добрив, то додаю перегній, земля має бути сипкою, бажано перемішаною з крупнозернистим піском або щебенем. Тоді корінь зможе дихати. Поливати виноград слід кожні 7−10 днів. Для зростання краще залишити дві нирки, вони будуть у майбутньому формувати рукави. Листочки не повинні торкатися один одного, щоб дихали, тоді добре проходить процес фотосинтезу, і ягода буде потім соковитою.

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