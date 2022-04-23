Як виростити хрусткий огірок без гіркоти: прості секрети

Наявність гіркоти в огірку залежить від багатьох факторів. Гіркота в огірках обумовлена виробленням кукурбитацина як відповідна реакція на стрес: неправильний полив, температуру і навіть підживлення рослин. Як уникнути цього — знає господар з Вінниччини Микола Кошовий.

«При сильному сонці бажано вкривати посадки спанбондом, — радить він. — Часто його застосовують також для захисту рослин від холоду, а коли встановлюється стійка тепла погода — знімають.

⁣Якщо в спекотні дні залишати парниковий ефект, то рослини перегріваються, і як наслідок — гіркота в плодах. Огірок страждає від спеки та сухого повітря. У таку погоду важливо рясно поливати рослини теплою водою. Оптимальний час — рано вранці (в 7−9 годин) і ввечері (в 17−18 годин). Саме полив двічі в день більш ефективний.

Щоб коріння огірків не пересихали, потрібно регулярно, раз в 7−10 днів, мульчувати кущі свіжою землею — це викликає новий приріст корінців і продовжує родючість. У дачників, які бувають в городі вихідними, основна причина гіркоти — нерівномірний полив. А в теплицях — ще і перегрів. Огірок не любить чергування посухи й рясного поливу.

Якщо на рослині з'явився один гіркий плід, то вся партія буде гірчити, але в консервації гіркота зникне.

Отже, причини гіркоти огірків: мало вологи в ґрунті; чергування пересушування і рясного поливу; надлишок прямого сонця в жаркі дні; поєднання сухого повітря і високої температури; полив холодною водою; сортова ознака. Усувайте всі ці причини в міру можливості!"

Крім того, господар радить звертати увагу і на сорти огірків, які стійкі до гіркоти. Ідеально підійдуть «Бастіон», «Форсаж», «Смарагдовий розсип», «Смак дитинства», «Атос», «Драгун», «Новатор», «Крістіна», «Букет для мами», «Даша», «Аристократ».

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