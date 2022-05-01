В Україні значно зросте вартість бензину та дизеля: стала відома причина

Намагаючись запобігти дефіциту палива на АЗС, Кабінет Міністрів підвищив торгову надбавку на дизпаливо та бензини.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, для дизеля розмір надбавки збільшився на 42,8% - з 5 до 7 грн/літр. А для бензинів — на 40% - з 4,55 до 6,5 грн/літр.

Як відомо, 22 квітня Мінекономіки оприлюднило середню вартість бензину на рівні 29,55 грн/л та дизпалива — 33,66 грн/літр. У такому разі гранична вартість на АЗС не повинна перевищувати:

36,05 грн/літр — для бензинів;

40,66 грн/літр — для дизпалива.

Водночас АЗС вже почали відкрито нехтувати рекомендаційними цінами, пише GSMinfo .

Наприклад, мережа АЗС Приват (Авіас, Укрнафта) вже встановила ціни на бензин і дизель щонайменше на 2 гривні вище, ніж це рекомендовано. Експерти кажуть, що це не обмежиться.

Подібний крок мережі «Приват» зрозумілий, адже компанія зараз торгує лише нафтопродуктами Кременчуцького НПЗ. Запасів на заправках немає. Якщо раніше водіям дозволялося заправляти бак на 20 літрів, то зараз десь дозволяють лише 10. До дефіциту призводить і не налаштована логістика з ЄС. У Європі не вистачає цистерн та бензовозів. Крім цього, державне регулювання цін теж не найкраще відбивається на мережах. Експерти кажуть, що зараз оптові ціни виходять дорожчими за роздрібні, тому швидше за все, поступово всі АЗС перейдуть на реальну ринкову вартість пального, обминаючи тим самим рекомендації уряду.

Загалом водіям точно не варто очікувати на здешевлення пального, як мінімум у травні. Треба бути готовим до ще більших цін, а також до дефіциту бензину та дизеля. Зокрема, найважча ситуація буде у регіонах, де точаться бої. Не на всіх заправках вдасться заправитися і на заході країни. Однак там нестача пального відчуватиметься не так гостро.

Нагадаємо, з початку свого вторгнення в Україну ворог зробив своїми мішенями нафтобази на всій території нашої країни, в т. ч. намагаючись зірвати посівну.

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