Чи вистачить на всіх бажаючих пального, що подешевшало: прогноз експерта

18 березня в Україні було скасовано акциз та знижено ставку ПДВ на пальне. У зв'язку з цим бензин та дизпаливо мають подешевшати відповідно на 7 та 5 гривень за літр, кажуть у Міністерстві економіки.

Крім того, сьогодні розмитнено перший бензовоз з Євросоюзу, що означає кінець російської монополії в постачання палива.

Експерт паливного ринку Сергій Куюн аналізує ці події та дає свій прогноз розвитку українського ринку пального та майбутніх цін на бензин та дизпаливо.

«Перший прийшов!

Сьогодні було розмитнено перший «європейський» бензовоз. Дорога до далекої Литви й назад зайняла п'ять днів. Привіз трохи, всього 28 тонн, але це, безумовно, подія, — пише Сергій Куюн. — Дорого, довго, але іншим і не міг бути початок переорієнтації паливного ринку зі Сходу на Захід. І на цьому складнощі не закінчились.

Сьогодні набув чинності закон про зниження ПДВ та обнулення акцизу. Одночасно набрав чинності новий порядок розрахунку граничних цін. Відповідно до нього стандартний бензин має коштувати 33,37 грн/л, ДП — 37,05 грн.

Але проблема ось в чому: новий розрахунок та знижені податки є, а палива без акцизу аж цілий бензовоз на всю країну. З решти 99,999 999% ринку було сплачено акциз повною мірою.

«Я вчора купив бензовоз в гурт по 42 грн/л, привіз на заправку, і як його тепер продавати по 37?» — таких запитань мені було поставлено сьогодні багато. З бензином ситуація ще гірша, тому що акциз на нього у півтори раза вищий.

Відповідей може бути дві.

Або перепродати знову в гурт, але тоді заправка і клієнти залишаться без палива. І тоді хтось із повною машиною дітей ночуватиме на заправці в очікуванні нового бензовозу з Литви.

Або продавати цей обсяг як «фірмову» (нестандартну) марку, на яку держрегулювання не поширюється.

Не знаю, хто який шлях обере … Мені не подобаються обидва (щось останнім часом хороших варіантів обмаль у всьому).

Можливо, кілька тижнів буде щось середнє: щоб не зупиняти продажі, половину обсягу продадуть по «держціні» з мінусом, другу — за «фірмовою» з плюсом. В результаті грошей не зароблять, але вийде хоча б уникнути мінусів, яких і так вистачає у вигляді підірваних АЗС, нафтобаз, беззастережної заправки військових, ТРО, волонтерів. Нині не до заробітків, головне — вистояти.

По-хорошому, треба було дати перехідний період, щоби новий розрахунок охопив нові поставки пального. Але в нинішній ситуації всі нюанси не прорахуєш. Кабмін зробив великий крок, і він обов'язково спрацює.

Відчутніші «безакцизні» поставки з Європи прийдуть ближче до кінця місяця, і все увійде до своєї колії. Головне — знайти потрібні обсяги".

Нагадаємо, також Кабмін запровадив контроль цін на основні продукти харчування та ліки.

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