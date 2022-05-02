Як зареєструвати новонародженого українця за кордоном: поради фахівця

Багато українців у зв’язку зі збройною агресією російської федерації були змушені залишити Україну. При цьому за кордоном нашим громадянам доводиться вирішувати чимало юридичних питань, серед яких і реєстрація народження дітей. Як і раніше, державну реєстрацію актів цивільного стану громадян України, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном, проводять дипломатичні представництва і консульські установи України. Як це зробити — читайте далі.

— Реєстрація народження провадиться за місцем народження або за місцем проживання батьків дитини або одного з них за їх письмовою заявою, а в разі хвороби, смерті батьків або з інших причин неможливості зареєструвати народження — за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, у якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває, — каже адвокат Олександ Гарагонич. — Якщо дитина народилася під час перебування матері на морському, річковому, повітряному судні, у потягу або в іншому транспортному засобі, то реєстрація народження провадиться у найближчій консульській установі.

— Протягом якого строку слід подати заяву про реєстрацію народження дитини?

— Заяву про реєстрацію народження дитини батьки зобов’язані подати невідкладно, але не пізніше одного місяця з дня народження дитини, а при народженні мертвої дитини — не пізніше трьох діб.

— Які документи слід пред’явити консулу для реєстрації народження дитини?

- Документ медичного закладу про народження дитини. У виняткових випадках, при народженні дитини поза медичним закладом, — довідки лікаря, який подав допомогу при пологах. У разі народження дитини вдома без медичної допомоги факт і час народження повинні бути підтверджені підписом двох свідків, присутніх при пологах, із зазначенням їхніх прізвищ, імен та по батькові, місця проживання і документів, що посвідчують їх особи, а також медичним документом про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (приватного лікаря).Паспортні документи, що посвідчують особи батьків (одного з батьків).

Якщо документ, який посвідчує особу одного з батьків, з поважних причин не може бути пред’явлений, то відомості про другого з батьків у такому випадку зазначаються на підставі свідоцтва про шлюб. Дані про громадянство та національність в актовому записі про народження та свідоцтві не заповнюються. Документ, який є підставою внесення відомостей про батька (свідоцтво про шлюб, заява матері, заява батька про визнання батьківства, спільна заява матері та батька дитини, якщо батьки не перебувають у шлюбі, спільна заява матері та її чоловіка про невизнання чоловіка батьком дитини, спільна заява батька дитини та чоловіка, який перебуває у шлюбі з її матір’ю). У разі відсутності свідоцтва про шлюб для внесення відомостей щодо батька дитини, який перебуває у шлюбі з її матір’ю, потребується копія відповідного актового запису.

— Що робити, якщо у консульстві вам відмовили у державній реєстрації народження дитини?

— У разі відмови особі в проведенні державної реєстрації народження (у зв’язку з відсутністю документа закладу охорони здоров’я або медичної консультаційної комісії, що підтверджує факт народження), особа може звернутись до суду з заявою про встановлення факту, що має юридичне значення.

Нагадаємо, у Польщі новонародженим дітям українських переселенців виділяють майже по 3 тисячі доларів.

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